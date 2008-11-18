Как взять кредит на один день?

Общеизвестно, что микрофинансовые организации специализируются на выдаче краткосрочных займов. Их средний срок действия – от 14 дней до полугода. Некоторые компании выдают деньги под проценты и на год. А можно ли оформить у них кредит на один день?
Согласно условиям договора, микрофинансовая организация ежедневно начисляет проценты за пользование заемными деньгами. В их тарифах так и отображено. Например, 1% за каждые сутки действия договора. Теоретически, взять займ на 1 день у них можно. Но далеко не все МФО согласятся изначально выдать деньги на подобный срок. Во-первых, их доход от такой сделки будет минимальным. А риски невозврата кредита останутся высокими, так как личность заемщика, его платежеспособность и ответственность не проверяются. Во-вторых, кредиты на 1 день – это так называемые «быстрые» оборотные средства. Отследить их движения бывает сложно. Но отсчитываться по ним придется. Все это добавляет работы кредиторам, увеличивает нагрузку на их бухгалтерию. Следовательно, этот параметр также влияет на стоимость займов. Их тариф в сравнении с более длительными по срокам кредитами больше. Он составляет 3-5% за сутки. Причем число оформления не будет считаться днем действия займа. Например, клиент отправил заявку 19 апреля. Проценты МФО начислит и за 19, и за 20 число данного месяца.
Как же оформить кредит на 1 день?
Достаточно найти в сети интернет микрофинансовую организацию, которая работает на описанных выше условиях. Далее нужно зарегистрировать личный кабинет. И уже оттуда направить анкету, указав интересный для заемщика срок кредитования, сумму и все персональные данные. После получения одобрения останется дождаться поступления денег на счет. А на следующий день нужно не забыть вернуть все заемные средства совместно с начисленными на них процентами.
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