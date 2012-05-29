|
Научу торговать на бирже криптовалют с ежедневным профитом.
Здравствуйте дорогие друзья!!)
Информация для новичков которые только подключились к торговле на бирже!!!
Научу торговать в плюс, подчеркну торговать, а не инвестировать по сигналам!!!
Выделю время только для одного, паралельно не обучаю
Стоймойсть 0,1 BTC
Опытных супер пупер мега трейдеров прошу не обращать внимание на предложение!!!
Обращайтесь в телегу @Yamin
p.s. Дабы не лить воду друг другу в личке, обращайтесь с готовностью сразу приступить к работе, оплата сразу полностью без лишних предложений)) Для особо думающих и переживающих за кидок, прошу то же не обращать внимание, выбераю человека из всех обратившихся сам по степени адекватности
Последний раз редактировалось Yamin; Сегодня в 19:15.