Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Научу торговать на бирже криптовалют с ежедневным профитом.

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Старый Сегодня, 19:12
#1
Интересующийся
 
Имя: Ямин
Пол: Мужской
Адрес: Уфа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.08.2016
Сообщений: 36
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Научу торговать на бирже криптовалют с ежедневным профитом.
Здравствуйте дорогие друзья!!)
Информация для новичков которые только подключились к торговле на бирже!!!
Научу торговать в плюс, подчеркну торговать, а не инвестировать по сигналам!!!
Выделю время только для одного, паралельно не обучаю
Стоймойсть 0,1 BTC
Опытных супер пупер мега трейдеров прошу не обращать внимание на предложение!!!
Обращайтесь в телегу @Yamin
p.s. Дабы не лить воду друг другу в личке, обращайтесь с готовностью сразу приступить к работе, оплата сразу полностью без лишних предложений)) Для особо думающих и переживающих за кидок, прошу то же не обращать внимание, выбераю человека из всех обратившихся сам по степени адекватности
Последний раз редактировалось Yamin; Сегодня в 19:15.
Yamin на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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