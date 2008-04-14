VertexCoin - vertexcoin.com

Планы nvestment 2,0% ежедневно в течение 15 дней. 2,5% ежедневно в течение 30 дней. 3,0% ежедневно в течение 60 дней (главный назад)
Минимальный вклад $20
Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
Перевод с Google:
Цитата:
VertexCOIN предлагает инвестиционную платформу для добычи биткойнов таким образом, чтобы предотвратить любые формы потерь для наших инвесторов. Мы являемся надежной и заслуживающей доверия компанией по добыче Bitcoin, и наши прошлые заготовки в инвестициях могут показать, насколько далеко мы пришли как инвестиционная компания Bitcoin.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2,0% ежедневно в течение 15 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT + 20,00 $ - 10000,00 долларов США 2,00
2,5% ежедневно в течение 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT ++ $ 500.00 - $ 15000.00 2.50
3,0% DAily за 60 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT +++ $ 1000.00 - $ 25000.00 3.00
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14589684. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to VertexCOIN.com User MYHYIPSNET.. Date: 16:25 14.06.17. Batch: 179155520.