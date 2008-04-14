Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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VertexCoin - vertexcoin.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:03
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,960
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
VertexCoin - vertexcoin.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Принимает: VertexCOIN

Планы nvestment 2,0% ежедневно в течение 15 дней. 2,5% ежедневно в течение 30 дней. 3,0% ежедневно в течение 60 дней (главный назад)

Минимальный вклад $20

Рефские до 3 уровня: 7% - 2% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
VertexCOIN предлагает инвестиционную платформу для добычи биткойнов таким образом, чтобы предотвратить любые формы потерь для наших инвесторов. Мы являемся надежной и заслуживающей доверия компанией по добыче Bitcoin, и наши прошлые заготовки в инвестициях могут показать, насколько далеко мы пришли как инвестиционная компания Bitcoin.
Инвестиционные планы:

Цитата:
2,0% ежедневно в течение 15 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT + 20,00 $ - 10000,00 долларов США 2,00

2,5% ежедневно в течение 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT ++ $ 500.00 - $ 15000.00 2.50

3,0% DAily за 60 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BIT +++ $ 1000.00 - $ 25000.00 3.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179154198
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14589684 (VertexCOIN)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to VertexCOIN.com User naale
__________________
Реклама: BTCCLOCK: 3.84% в день. Начисления раз в 60 сек. Вывод в любой момент!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 19:14
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,347
Благодарностей: 413
УГ: 17
КП: 0.000
подарки
Re: VertexCoin - vertexcoin.com
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14589684. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to VertexCOIN.com User MYHYIPSNET.. Date: 16:25 14.06.17. Batch: 179155520.
__________________
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MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
Старый Сегодня, 19:27
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 915
Благодарностей: 212
УГ: 1286
КП: 0.068
Re: VertexCoin - vertexcoin.com
Цитата:
Principal included
Это что за прикол? Депозит включен в выплаты?
Т.е. вкладываешь 100$, а получаешь 30?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок экрана 2017-06-14 в 18.25.43.png Просмотров: 0 Размер: 69.3 Кб ID: 189206  
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WOH вне форума  
Сказали спасибо:
Smirnov Nikolay (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
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