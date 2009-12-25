Goldman Sachs предупреждает о медвежьих тенденциях на биткойн-рынке

Банковский гигант с Уолл Стрит Goldman Sachs предупредил своих клиентов о том, что рынок биткойнов может войти в медвежий период.
В заметке, недавно опубликованной в популярном финансовом блоге Zero Hedge, главный специалист компании Шеб Джафари рассказал о своем взгляде на цифровую валюту:
«Это редкий момент для Goldman, который до сих пор не принимал участия в событиях на рынке биткойнов или криптовалют».
В докладе, опубликованном 12 июня, банковский гигант предостерегает своих клиентов-инвесторов, относительно актуальной цены биткойна (на тот момент — 3 134 $ за монету). Кроме того, Джафари предположил, что клиенты, по всей видимости, придерживаются бычьих настроений, в то время как цена, по его мнению, вскоре последовательно упадет до 2330 и 1915 $.
Джафари пишет:
«Биткойн-рынок сейчас на пути к медвежьему развороту событий, если сегодняшний день (12 июня) закроется с результатами ниже 2749 $. Эта неделя станет ключевой в этом вопросе, если закрытие в пятницу будет ниже 2475. Скажем так, сигналы выглядят довольно тревожно».
Комментарий был дан на фоне новых рекордных максимумов биткойна, который на короткое время на этой неделе перешел отметку в $ 3000, а также ряда криптовалют, в частности, эфира, курс которого в минувшие выходные достиг 400 $.
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