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На следующей неделе на рассмотрение ВР подадут законопроект о завершении АТО

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На следующей неделе на рассмотрение ВР подадут законопроект о завершении АТО


На следующей неделе на рассмотрение ВР подадут законопроект о завершении АТО.


Группа нардепов подготовила проект закона, который предусматривает новый этап использования Вооруженных сил Украины.

На следующей неделе на рассмотрение Верховной Рады подадут законопроект о завершении АТО и новом этапе использования Вооруженных сил Украины. Об этом сказал первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии "112 Украина".



Цитата:
"Ожидается, что на следующей неделе в ВР будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта, - ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст"
- сказал Тетерук.

В ответ на вопрос, кто работал над текстом, нардеп сказал, что есть группа авторов, которые сейчас дорабатывают проект закона.

Цитата:
"АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будет расширены возможности применения наших Вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши ВЦА, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте"
- добавил Тетерук.

По его словам, сейчас антитеррористическая операция исполнила главные возложенные на нее функции - стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы, с помощью АТО вернули часть территорий.

Цитата:
"Вполне понятно будет искать ответ на гибридную агрессию, мы должны искать современные адекватные ответы на то, как возвращать наши территории, как взаимодействовать"
- сказал нардеп.

Напомним, недавно секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ, ведь дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО является невозможным.



Источник: 112.ua
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Старый Сегодня, 19:38
#2
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Re: На следующей неделе на рассмотрение ВР подадут законопроект о завершении АТО
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