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Стартап AVA Byte привлек $ 32,9 тысяч инвестиций на Indiegogo

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Стартап AVA Byte привлек $ 32,9 тысяч инвестиций на Indiegogo


Стартап проект умного домашнего сада AVA Byte за считанные дни собрал 110 процентов желаемых инвестиций на Indiegogo

Валерия Сонг совместно с инкубатором Arrow Electronics представили на краудфандинговой площадке Indiegogo стартап проект умного домашнего сада. Проект еще за месяц до окончания сбора средств собрал 110 требуемых инвестиций. Сейчас инвесторами выступили 189 человек из разных стран, которые суммарно вложили 32 908 долларов из 30 тысяч желаемых. Валерия Сонг основала стартап в Ванкувере, Канада.

AVA Byte представляет из себя лучший автоматизированный мини сад для дома. На него не потребуется тратить много времени на уход и полив, в тоже время вы сможете выращивать в нем помидоры, зелень, перец и другие овощи и ягоды. AVA Byte взял лучшее из садоводства и с помощью автоматизации процессов и электроники сделал сад автономным. Систему увлажнения и освещения Валерия Сонг подсмотрела на выставках NASA. Эти системы помогают экономить до 90 процентов воды по сравнению с обычным садоводством, а так же ускоряют рост ваших плодов в 2-3 раза. Это происходит и в следствии правильно подобранного удобрения которое идеально укомплектовано макро и микро питательными веществами. Благодаря этому почта состоит из всех элементов которые нужны для быстрого созревания овощей. Так же это абсолютно экологически чистые продукты на выходе. Интересно, что все это еще снимается на камеру и вы сможете всегда и в любом месте наблюдать за своим домашним садом.


AVA Byte превращает трудную кропотливую работу в удовольствие. Создатель проекта захотела создать сад по примеру другой кухонной техники, где для получения продукта достаточно просто нажать кнопку. Стартап получил две награды в Ванкувере на презентациях своих стартапов в 2015 году.


Из опробованных растений, которые удалось вырастить с успехом можно отметить томаты, зелень, салат, ягоды, грибы, цветы, лекарственные травы, чайные листья, алоэ вера, корнеплоды и другие.


Уникальность: 100.00%
indiegogo
Переведено специально для mmgp.ru
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Метки
бизнес, инвестиции, краудфандинг, стартап
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