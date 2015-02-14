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Киргизия первой из стран ЕАЭС выпустит криптовалюту

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Киргизия первой из стран ЕАЭС выпустит криптовалюту
Власти Киргизии готовят к выпуску национальную криптовалюту — GoldenRock. Это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут «Известия».

Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено выпустить криптовалюту. Каждая единица (токен) GoldenRock будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки месторождения сможет обменять его на металл. Решение о точной стоимости токена еще не принято.

ICO — аналог IPO (Initial Public Offering) — первичного размещения акций компании на бирже в традиционной экономике. Это процесс выпуска токенов (цифровые сертификаты — аналог акций на традиционном финансовом рынке) и размещения их на криптовалютной бирже. Размещением на бирже будет заниматься главный трейдер — «Крипт НН».

Правительство Киргизии надеется при проведении ICO выручить от 5 млн до 40 млн долларов. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 тонн.

Распоряжением премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова ответственным за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). Она на своих мощностях будет генерировать токены для криптовалюты. Основным трейдером GoldenRock станет российская компания «Крипт НН».

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ России по вопросам криптовалюты Элины Сидоренко, в Киргизии придумана хорошая идея для привлечения инвестиций. «Их подход близок к идее облигаций и свидетельствует, что современные цифровые технологии делают плавный переход от традиционной системы обязательств, от акционерного общества — к ICO, выстроенной на фьючерсных обязательствах», — сказала Сидоренко.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что киргизский проект — это «первая ласточка». «Другие государства тоже будут переходить на договорные отношения в форме распределенных баз данных», — уверен он.

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