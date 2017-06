Традиционные банкоматы уходят, уступая место высокотехнологичным аналогам



Открытие новых филиалов для работы с населением до сих пор остается актуальным для банков, несмотря на натиск цифровых и технологических инноваций.



Но жизнь банкоматов в традиционном их виде и понимании уже сочтена.



Крупнейшие банки США инвестируют миллионы в обновление функций и внешний вид своих тысяч банкоматов по всему миру — изобретению, которое отмечает в этом месяце свое 50-летие.



Не смотря на то, что возможности банкоматов продолжают расти, клиенты банков проводят все больше и больше времени, используя онлайн технологии банков для своих повседневных нужд, а в отделения банков заходят для того, чтобы совершать более сложные операции, такие как согласование с банком платежей по кредитам, получение новых кредитов для личных нужд или для малого бизнеса.



"Филиалы физически не меняется — они становятся меньше, а технологии продвигаются за пределы филиалов," - сказал Гордон Смит, исполнительный директор потребительского и банковского сообщества JPMorgan Chase, выступая на отраслевой конференции на прошлой неделе. "Работа кассиров, операторов уходит в прошлое".



К 2018 году мир "захватила" волна обновленных банкоматов — с крупными цифровыми экранами, которые постепенно вытесняют стандартные банкоматы и предлагают практически все услуги, которые сейчас выполняют кассиры, а также дают новые возможности, такие как настройка снятия наличных на телефоне, после чего деньги уже можно снимать в установленных лимитах в ближайшем банкомате.



Уже сейчас банки оснащены банкоматами с более гибким номиналом — $1, $5 и 10$ купюрами, а не только 20$, также в банкоматах появились функции осуществления переводов из приложений, в которые клиенты могут войти более безопасно, чем через телефон, без участия карточек.



JPMorgan Chase, который имеет сеть из более чем 16300 банкоматов и 5300 филиалов в США, заметил, что количество операций кассиров снизилось на 25% с 2014 по 2016 годы. Клиенты используют банкоматы в 90% для снятия денег и 60% для внесения вкладов, хотя по-прежнему обналичивают чеки исключительно через кассиров.



"Количество операций, которые совершают кассиры будет продолжать уменьшаться, так как обналичивание чеков и большинство других услуг, которые требуют очного контакта скоро будет доступены через банкомат. Уже сегодня около 60% операций, проводимых кассирами может быть выполнено через банкомат, и ожидается, что эта цифра вырастет до 90% к 2018 году", сказал Райан Кроули, руководитель сектора систем и инноваций компании Chase.



Как и в ходе эволюции филиалов, в результате которой филиалы уменьшились по размерам, но в тоже время стали выполнять значительно больше функций, банки постепенно отходят от неповоротливых, размером с холодильник машин в пользу компактной конструкции с цифровым интерфейсом, которая более совместима с веб-сайтом банка и мобильными приложениями (за пределами банковской отрасли, традиционные банкоматы по-прежнему будут сохраняться, пусть и с обновленным программным обеспечением). Chase теперь имеет 45 миллионов активных пользователей цифровых технологий, многие из которых также продолжают использовать филиалы.



Клиенты "хотят, чтобы это было просто — они хотят, чтобы это было удобно", - заявил Кроули, добавив: "они хотят иметь те же возможности и тоже постоянство, вне зависимости от способа, с помощью которого они взаимодействуют с нами."



Chase уже внедрил 5,000 новых цифровых банкоматов "eATMs", которые впервые дебютировали в 2012 году и имеют планшетные экраны и бескарточный доступ, в отделениях по всей стране.



Компания также тестирует "микро-банкомат", который похож на eATM в функциональности, но еще меньше. Пока он еще не был опробован в деле в различных отделениях банка.







Bank of America стал использовать новый банкомат, в котором установлен 32-дюймовый планшетный монитор.



"В Bank of America количество кассовых операций и переводов денег в банкоматах сокращается по мере распространения мобильного банкинга, хотя количество денежных переводов не столь стремительно падает", скалаз Чарльз Лю, который работает в отделе банкоматов и инноваций и ведет капитальный ремонт и обслуживание всей розничной торговли.



Bank of America, который имеет сеть из 4600 филиалов и 15900 банкоматов, начинает повсеместное использование нового типа банкоматов собственной разработки, которые называются "XTM," или "Extreme ATM." (экстримальные банкоматы)



Что делает их экстримальными? Помимо того, что программное обеспечение полностью заменяет работу кассиров, наиболее отличительной чертой является 32-дюймовый монитор, который почти в два раза больше традиционных экранов банкоматов и как и в Chase использует цифровые планшетные технологии.



Насколько такие чрезвычайно большие мониторы помогут клиенту непонятно. Только в нижней трети экрана будет указываться личная информация пользователя, в целях безопасности. На оставшейся части экрана будут показываться рекламные объявления, специальные предложения (предложения по кредитным картам, например), видео уроки (чтобы люди могли узнать, как вложить свои чеки с помощью мобильного приложения), и видео-окно в углу, которое будет показывать, что происходит прямо позади клиента (также в целях безопасности).



Bank of America установит 100 банкоматов XTMs в этом году, более 1000 собирается установить в ближайшие пару лет, по словам Лю.



Еще одна новая функция, над обеспечением которой работают оба банка, предоставить возможность клиентам делать "предварительные заказы" операции в банкоматах. Это позволит клиентам заказать снятие наличных со своего смартфона, а затем направиться в любой из банкоматов банка в течение ближайших 24 часов, чтобы снять деньги.



Bank of America тестирует применение данной функции на сотрудниках и планирует сделать ее доступной для клиентов в августе. Chase сказал, что они также еще тестируют функцию и не объявил дату ее релизации.



Филиалы банков пока еще востребованы и никуда не денутся. Но привычный вашему взгляду банкомат может быть заменен на гладкий, цифровой банкомат в не слишком отдаленном будущем.



