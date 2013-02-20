Блокчейн-стартап Civic собрал $33 млн в ходе пресейла

Вlockchain-стартап Civic собрал $33.000.000 в ходе пресейла.
Генеральный директор (Chief Executive Officer) blockchain-стартапа Civic Винни Лингхэм рассказал об успешном завершении сделки по привлечению 33.000.000 долларов инвестиционных средств в рамках пресейла. Об этом сообщает новостной ресурс CoinDesk, специализирующийся на криптовалюте bitcoin и других цифровых валютах.
Реализация цифровых токенов blockchain-стартапа Civic была окончена за 8 суток до официального старта краудфандинга и при этом в стартап-компании отметили высочайший спрос со стороны множества криптовалютных краудсейлов заявили, что планируют остудить возможный ажиотаж.
В интервью CoinDesk, основатель и генеральный директор компании Винни Лингхэм, объяснил, что в результате те инвесторы, у которых по тем или иным причинам не получилось принять участие в пресейле, будут иметь еще один шанс после того, как 1/3 реализованных токенов будет возвращена.
«У нас нет цели попасть на громкие заголовки. Также и не стремимся стать очередной компанией у которой реализация токенов проходит за кулисами в течении нескольких секунд. Зато мы стремимся стать открытыми для большего числа людей», — пояснил генеральный директор blockchain-стартапа.
Стратегия стартап-компании в том, что 33% от уже распроданных 33.000.000 токенов Civic будет возвращено на рынок для участия в краудфандинге, который стартует 21 июня текущего года. Цена токенов останется на прежнем уровне $0.10, что обеспечит равные условия для всех инвесторов.
Согласно устным официальным заявлениям и официальным сообщениям в письменном виде, оставшиеся средства будут распределены между самой стартап-компанией и будущими возможностями для дальнейшего развития экосистемы.
Также все инвесторы участвующие в краудсейле обязаны будут пройти верификацию личности на онлайн-платформе стартапа. Со слов Винни Лингхэма, верификация личности минимизирует риски связанные с мошенничеством, а также будет отличной возможностью демонстрации технологии компании.
Онлайн-платформа blockchain-стартапа Civic предлагает децентрализованное решение по верификации личности на основе технологии blockchain.
По заявлению Винни Лингхэма, мир будет более безопасным, если пользователи интернета будут сами контролировать личные данные, не рассчитывая на централизованные базы данных.
По материалам: http://forklog.com/blokchejn-startap...-hode-presejla