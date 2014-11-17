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Palo Alto Networks запускает венчурный фонд на $20 миллионов

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Palo Alto Networks запускает венчурный фонд на $20 миллионов

Компания в области безопасности Palo Alto Networks (NYSE: PANW) формирует венчурный фонд объемом 20 миллионов долларов.

Фонд будет проводить инвестиции на ранних этапах финансирования для ускорения разработок инновационных приложений в сфере безопасности для платформы безопасности следующего поколения Palo Alto Networks.

Внимание фонда будет уделяться компаниям по обеспечению безопасности, использующим облачный подход к своим продуктам, на стадиях посевного финансирования, а также нуждающимся в капитале для роста. Эти компании могут ускорить выход на рынок своих технологий за счет разработки облачных приложений, построенных на платформе Palo Alto Networks и новой платформе приложений Palo Alto Networks (Palo Alto Networks Application Framework), а также сможет использовать информацию о десятках тысяч клиентов.

Фонд рассчитывает сотрудничать с Greylock Partners и Sequoia Capital для определения и оценки инновационных приложений в области безопасности в целях проведения потенциальных совместных инвестиций. Предоставляя капитал, фонд позволит предпринимателям и поставщикам продуктов в сфере безопасности сосредоточиться на разработке важных функциональных особенностей для клиентов, вместо того, чтобы разрабатывать инфраструктуру и хранилища данных, необходимые для эффективного продвижения своих приложений и создания плацдарма на рынке.

Greylock Partners поддерживает предпринимателей, которые строят прорывные, с претензией на рыночное лидерство компании в области разработки программного обеспечения, рассчитанные как на индивидуального, так и на корпоративного клиента. Среди компаний, в которые инвестировала Greylock Partners следует отметить Airbnb, AppDynamics, Cloudera, Docker, Dropbox, Facebook, LinkedIn, Nextdoor, Okta, Palo Alto Networks и Workday.

Инвестиции в компании сферы безопасности направлены на ускорение разработок новых приложений для платформы Palo Alto Networks. Такие приложения позволят организациям-клиентам легко получить доступ, оценить и внедрить новые расширенные возможности в сфере безопасности, а также активировать облачные приложения безопасности от разных поставщиков, как только их потребности в области безопасности меняются.

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Метки
безопасность, венчурные компании, инвестиции, фонды
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