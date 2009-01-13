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Чемодан-скутер для опаздывающих на рейс

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Чемодан-скутер для опаздывающих на рейс
Modobag: чемодан-скутер для опаздывающих на рейс

Создатели Modobag считают, что не путешественник должен везти чемодан, а чемодан — путешественника.



Если вас пугают огромные аэропорты и необходимость передвигаться по ним пешком, или вы вдруг опаздываете на рейс, можете воспользоваться… чемоданом-скутером Modobag .

Modobag снабжен колесами, рулем и педалями-подставками для ног. Чемодан может развивать скорость до 12 км/ч и выдерживает нагрузку весом до 118 кг.



Для зарядки чемодана-скутера используются два USB-порта. Аккумулятора хватит, чтобы проехать около 12 км, затем придется подзарядить устройство (это занимает около 2-х часов).

У Modobag небольшой минус: за счет встроенного аккумулятора, мотора, руля и других частей, вы «теряете» примерно 20% места в чемодане для личных вещей.

Зато Modobag не обязательно сдавать как багаж — габариты позволяют пронести его на борт самолета. Вот только в салоне на нем ездить вряд ли разрешат.



Источник - popmech.ru
BigBoi вне форума  
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