Modobag: чемодан-скутер для опаздывающих на рейс
Создатели Modobag считают, что не путешественник должен везти чемодан, а чемодан — путешественника.
Если вас пугают огромные аэропорты и необходимость передвигаться по ним пешком, или вы вдруг опаздываете на рейс, можете воспользоваться… чемоданом-скутером Modobag .
Modobag снабжен колесами, рулем и педалями-подставками для ног. Чемодан может развивать скорость до 12 км/ч и выдерживает нагрузку весом до 118 кг.
Для зарядки чемодана-скутера используются два USB-порта. Аккумулятора хватит, чтобы проехать около 12 км, затем придется подзарядить устройство (это занимает около 2-х часов).
У Modobag небольшой минус: за счет встроенного аккумулятора, мотора, руля и других частей, вы «теряете» примерно 20% места в чемодане для личных вещей.
Зато Modobag не обязательно сдавать как багаж — габариты позволяют пронести его на борт самолета. Вот только в салоне на нем ездить вряд ли разрешат.
Источник - popmech.ru