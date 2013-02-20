Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте.
Украинская певица и телеведущая Оля Полякова известная также как "Суперблондинка в кокошнике" - впервые получила оплату в виде денежного вознаграждения в самой дорогой криптовалюте мира. Оле Поляковой заплатили биткоинами за выступление на вечеринке посвященной Дню рождения престижной информационно технологической компании.
О своей первой зарплате в криптовалюте за выступление в украинском шоу-бизнесе, Оля отметила в своем аккаунте Instagram
.
По материалам: http://psm7.com/news/ukrainskim-zvez...j-valyute.html