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Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте

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Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте


Украинским звездам начали платить гонорары в виртуальной валюте.



Украинская певица и телеведущая Оля Полякова известная также как "Суперблондинка в кокошнике" - впервые получила оплату в виде денежного вознаграждения в самой дорогой криптовалюте мира. Оле Поляковой заплатили биткоинами за выступление на вечеринке посвященной Дню рождения престижной информационно технологической компании.



О своей первой зарплате в криптовалюте за выступление в украинском шоу-бизнесе, Оля отметила в своем аккаунте Instagram.

По материалам: http://psm7.com/news/ukrainskim-zvez...j-valyute.html

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bitcoin, биткоин, криптовалюта, электронная валюта, электронные деньги
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