Стартап Inturn привлек $22.5 млн., чтобы одежда не залеживалась в магазинах
Переучет товарных запасов - одна из самых сложных задач в управлении розничным бизнесом. Нелегко предсказать, насколько популярной будет каждая товарная позиция.
Вот почему розничные торговцы часто избавляются от непроданной одежды и продуктов, продавая ее дешево другим предприятиям, например, T.J. Maxx или Ross, известным своими низкими ценами.
Стартап под названием Inturn пытается оптимизировать эти процессы с помощью своего программного обеспечения, которое позволяет использовать двусторонний рынок. В настоящее время на платформе Inturn доступны продукты общей стоимостью около $500 млн., где они продаются через контролируемые предложения.
И поскольку бизнес смог привлечь клиентов-маркеров, инвесторы делают ставку на быстрый рост. Inturn привлек $22,5 млн. в раунде возглавленном венчурной фирмой сооснователя Facebook Эдуардо Саверина B Capital Group.
«Inturn является одним из самых быстрорастущих B2B-рынков в торговых точках, и мы рады поддержать компанию на ее следующем этапе роста», - делится Радж Гангули, соучредитель и партнер B Capital Group. «Отслеживая в реальном времени свои запасы продукции бренды и розничные торговцы могут быстрее реализовывать остатки со скидками».
По оценкам генерального директора Inturn Ронена Лазара это адресное пространство стоит около $250 млрд. Он считает, что отсутствие технологий в отрасли привело к «медлительному и трудоемкому развитию и многим ошибкам» в процессе.
Стартап будет особенно полезен в такой отрасли, как мода, где «фактическая стоимость одежды очень зависит от ее актуальности». Это потери дохода для бизнеса.
Inturn зарабатывает деньги на подписках, а также принимает сокращенные обработанные транзакции. «Окупаемость инвестиций - это не проблема, - говорит Лазар о выгоде, которую они предоставляют своим клиентам.
Стартап был запущен в 2013 году и находится в Нью-Йорке.