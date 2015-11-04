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В Казахстане Porsche сдали на металл ради $500



В казахском городе Тылдыкорган, расположенном на юго-востоке этой республики, в пункт по утилизации старых авто обратился владелец спорткара Порше 924 (Porsche 924), год выпуска которого был обозначен как: 1985 и конечно, он желал от него избавится и за деньги, естественно.



Об этой истории поведало алмаатинское онлайн-издание "Колёса.kz" и оно же сообщило о действующей в этой южной республике СНГ программе по утилизации ненужных автовладельцам автомобилей. Что интересно по этой программе полагается сдавать своего "железного коня" еще на хорошем ходу, и кроме того, соблюдать его комплектацию. При этом "за всё про всё" получишь на руки не более 150 местных тенге - это в пересчете на американскую валюту сейчас около 500 долларов США. Как говорится не очень густо, но хоть что-то ощутимое. Кстати, бывший владелец этого спорткара Порше 924 именно столько в руки и получил - 150 тенге и вроде остался даже доволен вырученной суммой.



По сведениям этого издания сейчас в Казахстане наиболее часто сдают в утиль старые Лады, Москвичи и Волги - это из отечественных авто, а из импортных, то чаще всего мелькает японская Мазда 626. Самым старым из сданных авто оказался Москвич - 400, которому в этом году было от роду уже более 70 лет, но главное, что до сих пор мог ездить. Конечно, эти данные приводятся изданием в целом по всей республике и всего за последние чуть более чем полгода от своих старых машин по этой программе уже избавилось более 23 000 автовладельцев.



Также это издание отмечает, что сданный в утиль немецкий спорткар не является для хозяев пункта приема какой-то уж прямо редкостью - уже сдавали и не менее интересные экземпляры. Например, в марте этого года какая-то казахская компания привезла в утиль Тойоту Лэнд Крузер 80 - 1996 года выпуска. П кроме всего прочего, были и те кто умудрился сдать свои авто, выпущенные буквально 2-3 года назад. Чем мотивировали эти действия сдатчики машин, то издание не уточняет. Может они просто меняют их как перчатки...







"Колёса.kz" напоминают, что Порше 924 стоял на производстве этой компании с 1976 по 1988 гг. И конечно, это не знамениты Порше 911, но все же как спорткар начального уровня он был вполне достоин своей немалой цены. Всего именно таких "924" было выпущено за более чем 10 лет 121 000 штук. И как отмечают некоторые специалисты - они разочарованы тем как владелец избавился от своего авто - продай он его на запчасти, то мог бы выручить гораздо больше за него, но как говорится: хозяин - барин. А может он вообще и не знал про этот ньюанс.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59412ff1b614f В казахском городе Тылдыкорган, расположенном на юго-востоке этой республики, в пункт по утилизации старых авто обратился владелец спорткара Порше 924 (Porsche 924), год выпуска которого был обозначен как: 1985 и конечно, он желал от него избавится и за деньги, естественно.Об этой истории поведало алмаатинское онлайн-издание "Колёса.kz" и оно же сообщило о действующей в этой южной республике СНГ программе по утилизации ненужных автовладельцам автомобилей. Что интересно по этой программе полагается сдавать своего "железного коня" еще на хорошем ходу, и кроме того, соблюдать его комплектацию. При этом "за всё про всё" получишь на руки не более 150 местных тенге - это в пересчете на американскую валюту сейчас около 500 долларов США. Как говорится не очень густо, но хоть что-то ощутимое. Кстати, бывший владелец этого спорткара Порше 924 именно столько в руки и получил - 150 тенге и вроде остался даже доволен вырученной суммой.По сведениям этого издания сейчас в Казахстане наиболее часто сдают в утиль старые Лады, Москвичи и Волги - это из отечественных авто, а из импортных, то чаще всего мелькает японская Мазда 626. Самым старым из сданных авто оказался Москвич - 400, которому в этом году было от роду уже более 70 лет, но главное, что до сих пор мог ездить. Конечно, эти данные приводятся изданием в целом по всей республике и всего за последние чуть более чем полгода от своих старых машин по этой программе уже избавилось более 23 000 автовладельцев.Также это издание отмечает, что сданный в утиль немецкий спорткар не является для хозяев пункта приема какой-то уж прямо редкостью - уже сдавали и не менее интересные экземпляры. Например, в марте этого года какая-то казахская компания привезла в утиль Тойоту Лэнд Крузер 80 - 1996 года выпуска. П кроме всего прочего, были и те кто умудрился сдать свои авто, выпущенные буквально 2-3 года назад. Чем мотивировали эти действия сдатчики машин, то издание не уточняет. Может они просто меняют их как перчатки..."Колёса.kz" напоминают, что Порше 924 стоял на производстве этой компании с 1976 по 1988 гг. И конечно, это не знамениты Порше 911, но все же как спорткар начального уровня он был вполне достоин своей немалой цены. Всего именно таких "924" было выпущено за более чем 10 лет 121 000 штук. И как отмечают некоторые специалисты - они разочарованы тем как владелец избавился от своего авто - продай он его на запчасти, то мог бы выручить гораздо больше за него, но как говорится: хозяин - барин. А может он вообще и не знал про этот ньюанс.Специально для mmgp.ru

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