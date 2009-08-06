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Самая большая ветряная турбина может питать 8000 домов

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Самая большая ветряная турбина может питать 8000 домов
Мир никогда не производил больше электроэнергии с помощью ветряных установок, чем сейчас. И каждый год показатели неумолимо растут, поскольку технологии развиваются, а конструкторы создают более крупные и эффективные ветряные турбины. Давайте рассмотрим одного из зверей на рынке возобновляемых источников энергии — турбина способна самостоятельно вырабатывать 9,5 МВт электроэнергии, чего достаточно для питания более 8000 домов в Великобритании.



Датская компания MHI Vestas, специализирующаяся на создании ветровых турбин, создала новый проект V164-9,5 — модернизация V164, которая может вырабатывать 8 МВт электроэнергии. Для модернизации турбины до нового уровня производства энергии необходимо только две вещи — установить обновленную коробку передач и улучшенную систему охлаждения. Ветряные турбины компании MHI Vestas действительно огромные. Длина одной лопасти турбины V164 — около 80 метров, что почти в два раза превышает ширину футбольного поля. Каждая лопасть весит более 30000 килограммов, а при вращении она покрывает область, которая равна длине 10 баскетбольных полей.

Уровень мирового производства ветряной электроэнергии:


Как правило, настолько большие турбины монтируют в области шельфов, где их легче установить без негативной реакции со стороны ближайших жителей, которые жалуются на постоянный шум и неприятный вид. Тем не менее множество ветряных установок можно найти на суше. Например, турбины Enercon E-126 в Германии и Бельгии, которые могут производить 7,5 МВт электроэнергии.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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