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Более трети (39%) самозанятых Россиян не считают нужным платить налоги

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Более трети (39%) самозанятых Россиян не считают нужным платить налоги
Более трети (39%) самозанятых Россиян не считают нужным платить налоги, поскольку они ничего не ждут от государства

Россиян в статусе самозанятых привлекают интересная работа, удобный график и возможность не платить налоги. Такой вывод можно сделать из данных исследования компании ResearchMe. Онлайн-опрос компании прошел с 31 мая по 5 июня 2017 года, выборка составила 1162 человека. По оценкам экспертов, в сером и черном секторах услуг физических лиц сейчас трудится от 15 млн до 22 млн человек. Новым порядком действия нормы Налогового кодекса — уведомительным — за первый квартал текущего года воспользовались только 40 человек (см. "Ъ" от 19 мая).



Согласно результатам опроса, преимущественно проектную работу или временную занятость выбирают молодые люди — 72% из опрошенных находятся в возрасте 18-25 лет. Среди основных причин такого формата работы каждый второй респондент отмечал возможность сохранить свободное время на семью, личные интересы (47%) и более интересное содержание проектной работы (40%). На третьем месте по популярности среди ответов — финансовая выгода подобной работы (33%) и отсутствие начальников и графика (31%).


На вопрос о том, как поступают самозанятые люди в случае, если им необходимо получить медицинскую помощь, более половины (57%) ответили, что в зависимости от ситуации обратятся либо в частную, либо в государственную клинику, при этом каждый третий сначала пойдет все-таки в последнюю. За образование, если у них есть такая финансовая возможность, готовы платить только 23% опрошенных, а большинство, напротив, считает, что оно должно быть бесплатным (68%). С пенсионным обеспечением ситуация обстоит несколько иначе — большинство (62%) считает, что государственная пенсия не покроет их потребностей, и старается уже сейчас делать сбережения. Почти треть опрошенных (26%) заявили, что пока не задумываются об этом.

В отношении уплаты налогов, как показывают данные опроса, наибольшую популярность (39%) среди респондентов набрало утверждение о том, что они ничего не ждут от государства и, соответственно, не считают нужным делать какие-то отчисления. Треть (32%) самозанятых россиян заявили, что уплата налогов — это гражданский долг каждого. Еще треть самозанятых (29%) отметили, что если они самостоятельно заботятся о своем социальном обеспечении, то это уже не так обязательно. Как отмечают авторы опроса, такое мнение более характерно для старшей возрастной группы (25-65 лет) самозанятых россиян.

Источник: kommersant.ru , автор -Анастасия Мануйлова
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