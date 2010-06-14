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Vodafone и Mastercard запустили универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay Офицальный пресс-релиз



ПРЕСС-РЕЛИЗ



Vodafone и Mastercard запустили первый в Украине универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay



Приложение Vodafone Pay открывает возможность для клиентов всех украинских мобильных операторов и банков платить за услуги и осуществлять денежные переводы со смартфонов в один клик благодаря интеграции платформы цифровых кошельков Masterpass



Киев, 14 июня, 2017 г. — Vodafone Украина в партнерстве с Mastercard представили новое мобильное приложение — первый в Украине универсальный цифровой кошелек Vodafone Pay. Сервис позволяет оплачивать различные товары и услуги со смартфона, пополнять мобильные счета абонентов любого оператора и осуществлять денежные переводы.



Сервис доступен для большинства украинцев — пользователем Vodafone Pay может стать абонент любого украинского мобильного оператора, клиент любого украинского банка, владелец смартфона как на базе iOS, так и Android.



«Уровень проникновения смартфонов в Украине сегодня почти приблизился к европейскому уровню — 42% клиентов Vodafone используют для связи смартфоны. Но этап, на котором телефон нужен только для связи с миром, уже пройден. Сегодня мы превращаем смартфон любого украинского абонента в мобильный кошелек и делаем мировые технологии доступными для каждого украинца, который загрузит приложение Vodafone Pay. Для этого мы сделали его максимально открытым, простым и безопасным в использовании», — отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.



Приложение Vodafone Pay делает пользование финансовыми сервисами быстрым и очень простым, поскольку не требует многоуровневого подтверждения операций. Сервис позволяет пополнять мобильный счет в три шага, а для осуществления всех платежных операций не нужно держать физическую банковскую карту в руках — благодаря интеграции с платформой цифровых кошельков Masterpass оплаты можно проводить в один клик.



«Ежедневно каждый украинец в среднем проводит не менее 4 часов со смартфоном. И мы рады открыть доступ абонентам украинских операторов к инновационному решению для использования финансовых сервисов с помощью любимых гаджетов. Смартфон как цифровой кошелек и платежное устройство становится все более массовым явлением в Украине. Благодаря интеграции Masterpass в Vodafone Pay быстрые оплаты в один клик получают новые сферы применения и становятся все более доступными», — отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.



Высокий уровень безопасности и надежности Vodafone Pay обеспечивает двойная верификация пользователя — через PIN-код или отпечаток пальца, а также через уникальное слово-пароль. Во время авторизации в приложении система автоматически идентифицирует зарегистрированный на платформе Masterpass кошелек пользователя по номеру мобильного, позволяя осуществлять оплаты зарегистрированными в нем карточками в один клик. Те, у кого пока нет цифрового кошелька, могут зарегистрировать свои карты в Masterpass непосредственно в Vodafone Pay. Для этого достаточно один раз добавить данные платежных карт любых банков и платежных систем в приложении — информация о картах будет надежно храниться на платформе, гарантом безопасности которой является Mastercard.



В приложении Vodafone Pay доступно более 300 сервисов: пополнение без комиссии мобильного счета абонента независимо от оператора и банка-эмитента карты, денежные переводы с карты на карту или с карты на мобильный с низкими тарифами 0,5% + 2,5 грн, оплаты услуг интернет-провайдеров, телевидения, телефонии, коммунальных услуг и прочее, а также расчеты в онлайн-магазинах. Услуги можно оплачивать как картами, так и с баланса мобильного счета. В приложении можно просмотреть историю платежей, отправить запрос другому пользователю с просьбой перевести деньги и сканировать QR-коды. Технологическим и бизнес партнером проекта стала компания MobiPay, которая входит в состав группы компаний Wallet Factory.



«Рынок Украины характеризуется высоким уровнем использования наличных денег в расчетах, несмотря на развитую инфраструктуру для использования платежных карт. В то же время, распространение смартфонов с мобильным интернетом позволяет создавать новые инструменты для управления безналичными деньгами и мгновенной коммуникации с пользователями. Совместно с Vodafone и Masterсard мы создали совершенно новый простой платежный инструмент, доступный любому пользователю — владельцу смартфона. В дальнейшем мы планируем запустить ряд решений для мобильных платежей в сети малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Юрий Чайка, основатель MobiPay.



Приложение Vodafone Pay можно загрузить в магазинах приложений Play Market и App Store.





По материалам Facebook



Официальный обменник MMGP __________________ Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 16:05 .