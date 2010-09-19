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Российский стартап «Викиум», создавший тренажеры для мозга, привлек $2 млн инвестиций

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Российский стартап «Викиум», создавший тренажеры для мозга, привлек $2 млн инвестиций


Компания «Рукард» вложила 2 миллиона долларов в российский стартап «Викиум», созданный для улучшения внимания человека, развития памяти и мышления посредством специальных игровых практик. О данном событии рассказал журналистам учредитель и генеральный директор проекта Сергей Белан.

Отмечается, что в процессе сделки «Рукарду» предоставили 35,15% долю в этом стартапе. Эти сведения также подтвердили и сотрудники фонда ФРИИ, последний три года тому назад инвестировал в проект 1,4 миллиона руб. и сейчас владеет 7% долей в нем.

Данную сделку проводила основанная «Рукардом» инвестиционная компания IP Fund.



Полученные деньги направят на развитие сервиса, глобальную экспансию (вначале испанского и португальского рынков), дальнейшую оптимизацию и выведение на рынок новых инновационных решений. Кроме того, стартап собирается исследовать нейропсихологическую производительность человека и создать специальный нейротренажер на базе биологической обратной связи.

Данный проект предназначен для развития внимания человека, а также улучшения памяти и мышления с помощью каждодневных 15-минутных занятий. Уникальная система создает персональную программу развития, состоящую из 7 тренажерных игр, работающих по принципу тестирования.



Частично данный продукт доступен на бесплатной основе, а чтобы иметь доступ к любому из 40 имеющихся тренажеров, а также развивающим курсам и специальному календарю нужно купить годовую премиум-подписку за 1990 руб. либо за 3990 руб. приобрести тарифный план «все включено».

Число зарегистрированных участников сервиса «Викиум» уже превышает 812 000 человек с каждодневным увеличением аудитории на свыше чем 1500 пользователей, но лишь 3% из них покупают премиум-подписку. Большинство пользователей стартапа составляют люди в возрасте от 25 до 67 лет.


Согласно сведениям, предоставленным самой компанией, в прошлом году прибыль стартапа выросла в 4,6 раза. Весь отечественный рынок аналогичных проектов руководитель «Викиум» оценивает в 240 миллионов руб.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/594121ac7e0a6
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