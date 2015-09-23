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Бизнес Amazon по выдаче ссуд малому бизнесу бросает вызов крупным банкам США

Американская компания Amazon заявила, что её сервис под названием "Amazon Lending / Выдача денежных ссуд от Амазон", который был запущен в 2011 году, на текущий момент времени, уже выдал займов малому бизнесу Америки на сумму более 3 млрд долл. США. И как сообщается компания Амазон планирует расширить свой сервис по кредитованию малого бизнеса еще больше в США, Великобритании и Японии и тем самым она бросает прямой вызов крупнейшим банкам, которые исторически ранее доминировали в этой области рынка.



Только за последний год этот гигант электронной коммерции предоставил малым предприятиям более 1 млрд долл. США в виде займов. И наблюдаемое в последнее время в этом секторе резкое увеличение продаж сторонних продавцов является хорошим знаком для Амазон, поскольку компания получает также свой процент с их продаж.



И как заявил вице-президент по торговым операциям компании Амазон г-н Пиоуш Нахар (Peeyush Nahar): "Мы создали кредитный сервис Amazon Lending, для того, чтобы только что поднимающемуся на ноги малому бизнесу было бы легко и просто получать бизнес-кредиты, поскольку мы прекрасно понимаем, что получив в нужный момент своё распоряжение необходимые капиталы, то в дальнейшем это даёт возможность малому бизнесу выйти на путь еще большего успеха и процветания".



За прошедшее время более 20 000 малых предприятий уже получили заемные средства от Амазон, а более 50% от этого упомянутого количества, также обратились в Амазон за повторным займом. Компания Амазон переводит заемщикам запрашиваемые средства со своего текущего баланса, а затем каждые 2 недели автоматически вычитает платежи по предоставленному займу со счета продавца. Если же на счету продавца к моменту очередного платежа за полученный кредит не окажется никаких средств или у продавца вдруг резко упадут продажи, то тогда Амазон может заморозить любой товар, хранящийся на его складе и это будет продолжаться до тех пор пока продавец не расплатится.



Бизнес на выдаче ссуд прекрасно демонстрирует подход Амазон к своему делу, в то время как крупные банки работающие через свои офисы, из-за жестких посткризисных правил в данное время практически не кредитуют малый бизнес, а такие американские онлайн заимодавцы как OnDeck и Kabbage сейчас в основном заняты определением круга своих потенциальных потребителей, чтобы найти себе кредитоспособных заемщиков.



Между тем, г-н Пиоуш Нахар дополнительно подчеркнул, что большинство обратившихся к ним продавцов использовали полученные займы для пополнения своих стоков (складских запасов), а также применяли их в качестве весомого аргумента при ведении переговоров о солидных скидках с поставщиками. Наши убытки от невозвратов выданных ранее ссуд были "очень и очень маленькими", заявил он, не вдаваясь в подробности.



Также он добавил, что в будущем компания Амазон сможет предложить еще больший спектр банковских услуг для своих клиентов. И как он еще прокомментировал: "Мы запустили это дело, когда выяснили что отсутствие оборотного капитала является большим препятствием для бизнеса продавцов. Однако, нам нужно видеть дополнительно, а что еще их сдерживает, конечно, для того чтобы помочь", добавил он.



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Перед специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594116f2e4908 Американская компания Amazon заявила, что её сервис под названием "Amazon Lending / Выдача денежных ссуд от Амазон", который был запущен в 2011 году, на текущий момент времени, уже выдал займов малому бизнесу Америки на сумму более 3 млрд долл. США. И как сообщается компания Амазон планирует расширить свой сервис по кредитованию малого бизнеса еще больше в США, Великобритании и Японии и тем самым она бросает прямой вызов крупнейшим банкам, которые исторически ранее доминировали в этой области рынка.Только за последний год этот гигант электронной коммерции предоставил малым предприятиям более 1 млрд долл. США в виде займов. И наблюдаемое в последнее время в этом секторе резкое увеличение продаж сторонних продавцов является хорошим знаком для Амазон, поскольку компания получает также свой процент с их продаж.И как заявил вице-президент по торговым операциям компании Амазон г-н Пиоуш Нахар (Peeyush Nahar): "Мы создали кредитный сервис Amazon Lending, для того, чтобы только что поднимающемуся на ноги малому бизнесу было бы легко и просто получать бизнес-кредиты, поскольку мы прекрасно понимаем, что получив в нужный момент своё распоряжение необходимые капиталы, то в дальнейшем это даёт возможность малому бизнесу выйти на путь еще большего успеха и процветания".За прошедшее время более 20 000 малых предприятий уже получили заемные средства от Амазон, а более 50% от этого упомянутого количества, также обратились в Амазон за повторным займом. Компания Амазон переводит заемщикам запрашиваемые средства со своего текущего баланса, а затем каждые 2 недели автоматически вычитает платежи по предоставленному займу со счета продавца. Если же на счету продавца к моменту очередного платежа за полученный кредит не окажется никаких средств или у продавца вдруг резко упадут продажи, то тогда Амазон может заморозить любой товар, хранящийся на его складе и это будет продолжаться до тех пор пока продавец не расплатится.Бизнес на выдаче ссуд прекрасно демонстрирует подход Амазон к своему делу, в то время как крупные банки работающие через свои офисы, из-за жестких посткризисных правил в данное время практически не кредитуют малый бизнес, а такие американские онлайн заимодавцы как OnDeck и Kabbage сейчас в основном заняты определением круга своих потенциальных потребителей, чтобы найти себе кредитоспособных заемщиков.Между тем, г-н Пиоуш Нахар дополнительно подчеркнул, что большинство обратившихся к ним продавцов использовали полученные займы для пополнения своих стоков (складских запасов), а также применяли их в качестве весомого аргумента при ведении переговоров о солидных скидках с поставщиками. Наши убытки от невозвратов выданных ранее ссуд были "очень и очень маленькими", заявил он, не вдаваясь в подробности.Также он добавил, что в будущем компания Амазон сможет предложить еще больший спектр банковских услуг для своих клиентов. И как он еще прокомментировал: "Мы запустили это дело, когда выяснили что отсутствие оборотного капитала является большим препятствием для бизнеса продавцов. Однако, нам нужно видеть дополнительно, а что еще их сдерживает, конечно, для того чтобы помочь", добавил он.Перед специально для mmgp.ru источник

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