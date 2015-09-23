Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,297 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бизнес Amazon по выдаче ссуд малому бизнесу бросает вызов крупным банкам США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:19
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,001
Благодарностей: 1,054
УГ: 22
КП: 0.184
подарки
Бизнес Amazon по выдаче ссуд малому бизнесу бросает вызов крупным банкам США

Американская компания Amazon заявила, что её сервис под названием "Amazon Lending / Выдача денежных ссуд от Амазон", который был запущен в 2011 году, на текущий момент времени, уже выдал займов малому бизнесу Америки на сумму более 3 млрд долл. США. И как сообщается компания Амазон планирует расширить свой сервис по кредитованию малого бизнеса еще больше в США, Великобритании и Японии и тем самым она бросает прямой вызов крупнейшим банкам, которые исторически ранее доминировали в этой области рынка.

Только за последний год этот гигант электронной коммерции предоставил малым предприятиям более 1 млрд долл. США в виде займов. И наблюдаемое в последнее время в этом секторе резкое увеличение продаж сторонних продавцов является хорошим знаком для Амазон, поскольку компания получает также свой процент с их продаж.

И как заявил вице-президент по торговым операциям компании Амазон г-н Пиоуш Нахар (Peeyush Nahar): "Мы создали кредитный сервис Amazon Lending, для того, чтобы только что поднимающемуся на ноги малому бизнесу было бы легко и просто получать бизнес-кредиты, поскольку мы прекрасно понимаем, что получив в нужный момент своё распоряжение необходимые капиталы, то в дальнейшем это даёт возможность малому бизнесу выйти на путь еще большего успеха и процветания".

За прошедшее время более 20 000 малых предприятий уже получили заемные средства от Амазон, а более 50% от этого упомянутого количества, также обратились в Амазон за повторным займом. Компания Амазон переводит заемщикам запрашиваемые средства со своего текущего баланса, а затем каждые 2 недели автоматически вычитает платежи по предоставленному займу со счета продавца. Если же на счету продавца к моменту очередного платежа за полученный кредит не окажется никаких средств или у продавца вдруг резко упадут продажи, то тогда Амазон может заморозить любой товар, хранящийся на его складе и это будет продолжаться до тех пор пока продавец не расплатится.

Бизнес на выдаче ссуд прекрасно демонстрирует подход Амазон к своему делу, в то время как крупные банки работающие через свои офисы, из-за жестких посткризисных правил в данное время практически не кредитуют малый бизнес, а такие американские онлайн заимодавцы как OnDeck и Kabbage сейчас в основном заняты определением круга своих потенциальных потребителей, чтобы найти себе кредитоспособных заемщиков.

Между тем, г-н Пиоуш Нахар дополнительно подчеркнул, что большинство обратившихся к ним продавцов использовали полученные займы для пополнения своих стоков (складских запасов), а также применяли их в качестве весомого аргумента при ведении переговоров о солидных скидках с поставщиками. Наши убытки от невозвратов выданных ранее ссуд были "очень и очень маленькими", заявил он, не вдаваясь в подробности.

Также он добавил, что в будущем компания Амазон сможет предложить еще больший спектр банковских услуг для своих клиентов. И как он еще прокомментировал: "Мы запустили это дело, когда выяснили что отсутствие оборотного капитала является большим препятствием для бизнеса продавцов. Однако, нам нужно видеть дополнительно, а что еще их сдерживает, конечно, для того чтобы помочь", добавил он.



Перед специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/594116f2e4908
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:21.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Lendingkart привлёк $7,8 млн в сервис по предоставлению ссуд малому бизнесу OPLOTT Горячие новости 0 12.06.2017 20:22
Сингапурский стартап Сarro привлёк $12 млн для своей платформы по выдаче ссуд на авто OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.03.2017 20:52
AMD бросает вызов доминированию Intel Insider J Новости технологий и интернета 3 21.02.2017 15:51
Малому бизнесу режут бюджеты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 15 30.07.2016 17:00
Как крупным банкам экономить $4 млрд. в год? CashToday Новости в банковской сфере и страховании 0 23.09.2015 13:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
lmclick.ru
От skyboss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Segaka
Нужна помощь по высшей математике срочно!
От Segaka в разделе «Курилка»
Аватара нет
farcampeople.com - новая возможность заработка
От Kaa1 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Рассказываем все.
От Lord_A999 в разделе «Юмор»
Аватар kobilnyk
Itochu за доллар продала стоившую миллиард долю в сланцевой компании в США
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Создание уникальной краудфандинговой площадки
От levdan в разделе «Стартап-песочница»
.     
Пользователей
413,297
Тем
474,045
Сообщений
11,742,603

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube