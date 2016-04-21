Esplanade Market Solutions - esplanade-ms.com

Компания Esplanade Market Solutions
Esplanade Market Solutions – одна из ведущих брокерских компаний, предоставляющая широчайший спектр услуг в сфере онлайн-трейдинга. Esplanade Market Solutions отличается финансовой устойчивостью и высокой динамикой роста основных финансово-экономических показателей. Несомненно, в этом есть заслуга и наших клиентов, которые смогли успешно реализовать себя во взаимодействии с нашей компанией. Мы приглашаем заинтересованных в построении эффективной бизнес-модели работы на финансовых рынках присоединиться к нашей команде и воспользоваться преимуществами сотрудничества с надежной и солидной компанией.
В компании Esplanade Market Solutions эффективно сочетаются:
-опыт и профессионализм каждого сотрудника;
-сплоченность и высокоэффективность команды;
-постоянное совершенство торговых условий и спектра инструментов за счет добавления новых и интересных объектов трейдинга;
-всесторонняя забота о каждом клиенте.
Все это обеспечивает динамичное и успешное развитие компании, а вместе с ним – увеличение числа клиентов. Предложения Esplanade Market Solutions высоко оцениваются на рынке среди розничных трейдеров различного уровня. Каждому, и новичкам, и профессионалам, мы гарантируем высокий уровень сервиса, удобные и надежные условия трейдинга, лучшие программно-технические средства и торговые инструменты.
Компания Esplanade Market Solutions является лицензируемой и ее деятельность регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Вануату.
Торговые условия:
Типы счетов:
FIX, Standard, ECN, VIP
Платформы:
МТ4, MT4 для iPhone, iPad и Android
Торговые инструменты:
валютные пары, металлы, акции и индексы CFDs, нефть
Мин. депозит:
100$
Спред:
от 0.0 пункта
Плечо:
до 1:1000
Исполнение ордеров:
Market Execution
Способы пополнения/вывода:
WebMoney, Яндекс, QIWI, карты MasterCard, VISA, банковский перевод
Контакты:
Телефон:
+35725654100
Email: support@esplanade-ms.com
Оф. сайт компании Esplanade Market Solutions https://esplanade-ms.com/