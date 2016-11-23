SaaS-платформа Fusion Risk Management привлекла $41млн. инвестиций

Провайдер SaaS-платформы для управления непрерывностью бизнес-процессов Fusion Risk Management, компания из Чикаго (штат Иллинойс), привлек $41 млн.
Этот раунд возглавил Catalyst Investors при участии прежнего инвестора Level Equity.
Компания планирует использовать средства для поддержки разработки продуктов, обслуживания клиентов, продаж и маркетинговых инициатив.
Основанный в 2006 году Дэвидом Ноланом Fusion Risk Management предоставляет крупным финансовым, медицинским и страховым компаниям, розничным торговцам и производителям доступ к своей SaaS-платформе для управления операционным риском посредством стратегического подхода к устойчивости бизнеса, программ реагирования и восстановления. Основные продукты стартапа: Fusion Framework System для решения задач обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity), управления кризисаи/инцидентами (Crisis/Incident Management), управления ИТ-рисками (IT Disaster Recovery) и оперативного управления рисками (Operational Risk Management); Мобильное приложение Fusion Enterprise Community для обеспечения безопасности сотрудников; Fusion Connector Series для предварительной интеграции с корпоративными и сторонними системами; Fusion Fuel - консультационные услуги, которые предоставляют экспертные рекомендации и ресурсы для продвижения программ управления рисками клиентов.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/fusio...c-funding.html
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