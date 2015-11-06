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Стартап Heresy по разработке программ по организации продаж привлек £755,000

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Стартап Heresy по разработке программ по организации продаж привлек £755,000



Heresy, стартап, соучредителем которого является Dimitar Stanimiroff, разработал новый инструмент для продаж, предназначенный для расширения сотрудничества между членами команды, занимающимися продажами, чтобы помочь им принимать более качественные решения на основе систематизированных данных, коллективно и индивидуально, что в конечном счете способствует увеличению продаж.

Разработанное программное обеспечение не является заменой CRM систем (программного обеспечения для организаций, предназначенного для автоматизации стратегий взаимодействий с заказчиками). Оно предназначено для тщательной синхронизации прилагаемых командой усилий для совершения продаж. В основе данного программного обеспечения стоит гибкая настройка программного обеспечения под нужды заказчика, которая включает в себя простой в использовании интерфейс для ввода и поиска данных, где учитывается каждая потенциальная продажа.

Каждый сотрудник отдела продаж вводит данные по своим продажам, данная информация анализируется программным обеспечением, чтобы позволить командам по продажам и их руководителям принимать правильные решения и анализировать насколько вероятно, что сделка будет совершена и она будет удовлетворять нужному для компании результату. Важно отметить, что программа вмешивается, если необходимо предупредить отдельных сотрудников или всю команду в целом, что они могут потерять сделку или пропустить цель и посоветовать, что они должны сделать, чтобы предотвратить это.

Основная цель, базирующегося в Лондоне стартапа по словам его соучредителя Stanimiroff, заключается в том, чтобы увеличить сотрудничество между членами группы продаж и вырваться из старых методов ведения продаж, когда каждый сотрудник эффективно осуществляет только личные продажи, отгородившись от других сотрудников и не стремясь поддерживать других и учиться друг у друга.



Этот урок Stanimiroff усвоил из своего предыдущего место работы, где он начал разрабатывать первоначальную версию Heresy, которую можно использовать внутри коллектива и “ применять в отделе продаж, чтобы увеличить продажи на 120% в очень короткий промежуток времени”.

В демо версии Heresy Stanimiroff показал насколько легко вводить данные в программу и какой результат она приносит отдельным менеджерам по продажам.

Проблема традиционных продаж, совершающихся на основе CRM-систем заключается в том, что ввод точных данных является трудоемким и неудобным процессом и часто кажется, что это нужно только руководителям отделов продаж, не отдельным менеджерам по продажам. Это приводит к тому, что CRM либо не используется, либо заполняется неточными или так называемыми “грязными данными”.

Это первоначальная задача, которую постарался решить стартап Heresy, уделяя особое внимание взаимодействию всех компонентов программы, например получению в реальном времени обратной связи по реализации целей, основанных на введенных данных, и даже добавив такую важную вещь, как уведомления, когда планируется совершение сделки, и предупреждения, когда заключение сделки находится под угрозой.

“В качестве продавца, вы можете делать все обычные вещи, которые вы планируете, т. е. управлять этапами сделки, устанавливать напоминания, отслеживать сообщения/заметки и т. д. Все это происходит за пару кликов и простым перетаскиванием информации из разных баз данных”, - сказал Stanimiroff.

Второй аспект созданной программы, который по мнению Stanimiroff обеспечит ее необходимость в долгосрочной перспективе, является способ, согласно которого все полученные данные агрегируются и предоставляются менеджерам и, по желанию, остальным членам команды продаж. Таким образом, цель состоит в том, чтобы создать культуру продаж, которая больше похоже на то, как инженеры сотрудничали и взаимодействовали для достижения общей цели на прежнем рабочем месте Stanimiroff.

Это включает в себя то, что в Heresy называют “одним сгоранием, чтобы управлять всеми” и описывается как единое представление о командной работе, когда каждый знает, как вся команда работает и чем занимается каждый человек в отдельности, так чтобы каждая сделка была расписана до конца месяца.

“Проблемы могут быть выявлены ранее, что позволит команде принять правильное решение, прежде чем это будет слишком поздно”, - сказал Stanimiroff.



Между тем, Heresy объявил, что стартап привлек £755,000 финансирования для дальнейшего развития своего продукта и его экспансии на европейском рынке. Среди основных инвесторов стартапа LAUNCHub Ventures, AngelList, Seedcamp и London Co-Investment Fund. Стартап также рекомендовали учредитель Stack Overflow Джоэл Спольски, и соучредитель Trello Майкл Прайор.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://techcrunch.com/2017/06/14/he...h-better-data/
http://heresy.io/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5941139e114db
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