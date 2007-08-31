WarBots.Zone - War Bots Zone

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Приветсвуем тебя гость на Warbots.com
Первом высокодоходном сервисе позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)
Мы постарались сделать наш сервис максимально удобным и простым для любого человека,который не имеет отношения к букмейкингу
и создали партнерскую систему пассивного дохода для каждого человека желающего присоединится к нашей команде.
Каждому человеку мы предоставляем возможность поучавствовать в нашей партнерской системе.
Итак как это выглядит?
Вы регистрируетесь на нашем проекте,делаете депозит на 16 дней.Каждые два дня после прохождения боя лиги вы получате часть своего депозита и гарантированную прибыль в размере 5 процентов.
Через 16 дней со старта вы полностью возвращаете свой депозит и получаете 40% гарантированной прибыли.
Интересно?Нажимайте старт!
Ну а если у вас возникли вопросы,или вы хотите рассчитать свою выгоду,загляните в разделы F.A.Q. или в раздел партнеров.
Инвестиционные планы:
Цитата:
40% ЗА 16 ДНЕЙ
СРОК 16 дней Вклады : от $10
Начисление : каждые 48 часов (всего 8 начислений по %17.5)
Мгновенное снятие
Полезно знать
Что такое Warbots.com
Цитата:
Warbots.com Первый высокодоходный сервис позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)
* отключение музыки - левый верхний угол
* Кнопка "Старт"
* При пополнение баланса открывается депозит
* C внутреннего баланса можно выводить средства, или открыть новый депозит
* Укажите платежные реквизиты
Партнёрская программа:
6% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня
1% — от суммы вклада каждого реферала 2-го уровня
Особенности проекта:
- Уникальный пилотный дизайн первоначальный, с дальнейшим изменением.
- Н-скрипт лицензия.
- Мин. вклад $10
- Вывод $0.5
- Сайт поддерживает язык: английский язык.
- Осторожно музыка.
- Курс биткойна рыночный.
Контакты:
Телеграмм: @WarBots
Выплаты: Инстант
Цитата:
моментальные после заказа
Проект принимает:PerfectMoney, Bitcoin
Добавление новых платежных систем - в процессе развития.