Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WarBots.Zone - War Bots Zone

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:52
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,978
Благодарностей: 6,816
Записей в блоге: 1
УГ: 2
КП: 0.413
подарки
WarBots.Zone - War Bots Zone
Я не Админ/Владелец проекта, админа не знаю, роботы захватили меня и предлагают проект для Вашего ознакомления.

Старт проекта: 14.06.2017

О Проекте:
Цитата:
Приветсвуем тебя гость на Warbots.com
Первом высокодоходном сервисе позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)
Мы постарались сделать наш сервис максимально удобным и простым для любого человека,который не имеет отношения к букмейкингу
и создали партнерскую систему пассивного дохода для каждого человека желающего присоединится к нашей команде.
Каждому человеку мы предоставляем возможность поучавствовать в нашей партнерской системе.
Итак как это выглядит?
Вы регистрируетесь на нашем проекте,делаете депозит на 16 дней.Каждые два дня после прохождения боя лиги вы получате часть своего депозита и гарантированную прибыль в размере 5 процентов.
Через 16 дней со старта вы полностью возвращаете свой депозит и получаете 40% гарантированной прибыли.
Интересно?Нажимайте старт!
Ну а если у вас возникли вопросы,или вы хотите рассчитать свою выгоду,загляните в разделы F.A.Q. или в раздел партнеров.




Инвестиционные планы:
Цитата:
40% ЗА 16 ДНЕЙ
СРОК 16 дней
Вклады : от $10
Начисление : каждые 48 часов (всего 8 начислений по %17.5)
Мгновенное снятие
Полезно знать

Что такое Warbots.com
Цитата:
Warbots.com Первый высокодоходный сервис позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)
* отключение музыки - левый верхний угол


* Кнопка "Старт"


* При пополнение баланса открывается депозит


* C внутреннего баланса можно выводить средства, или открыть новый депозит

* Укажите платежные реквизиты





Партнёрская программа:
6% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня
1% — от суммы вклада каждого реферала 2-го уровня



Особенности проекта:
- Уникальный пилотный дизайн первоначальный, с дальнейшим изменением.
- Н-скрипт лицензия.
- Мин. вклад $10
- Вывод $0.5
- Сайт поддерживает язык: английский язык.
- Осторожно музыка.
- Курс биткойна рыночный.


Контакты:
Телеграмм: @WarBots


Выплаты:
Инстант
Цитата:
моментальные после заказа
Проект принимает: PerfectMoney, Bitcoin
Добавление новых платежных систем - в процессе развития.


Мой вклад
Цитата:
11:56 14.06.17 Transfer 179135291 U8091914
WarBots -50.25 Sent Payment 50.00 USD to account U8091914. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 36, bespo6ta. Payment ID: 36
__________________
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Мой Блог --- Там бонусы!- Мой канал в телеграмме, Там тоже Бонусы!!
Последний раз редактировалось bespo6ta; Сегодня в 14:56.
bespo6ta на форуме  
Старый Сегодня, 15:12
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,279
Благодарностей: 875
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: WarBots.Zone - War Bots Zone
Цитата:
Сообщение от bespo6ta Посмотреть сообщение
- Осторожно музыка.
это нужно указать огромным шрифтом в верхней строчке шапки темы. это просто ужас какой то... такое ощущение что по моему мозгу прошлись наждачкой, причем не "нулёвкой"
__________________
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,359
Благодарностей: 700
УГ: 0
КП: 0.097
Re: WarBots.Zone - War Bots Zone
А музычка кстати зачётная ,бодрит

__________________
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serg125 на форуме  
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