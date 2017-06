bespo6ta Топ Мастер

Имя: Евгений Пол: Мужской Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.02.2013 Сообщений: 5,978 Благодарностей: 6,816 Записей в блоге: 1 УГ: 2 КП: 0.413 подарки

WarBots.Zone - War Bots Zone Я не Админ/Владелец проекта, админа не знаю, роботы захватили меня и предлагают проект для Вашего ознакомления.



Старт проекта: 14.06.2017





WarBots.Zone



Цитата: Приветсвуем тебя гость на Warbots.com

Первом высокодоходном сервисе позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)

Мы постарались сделать наш сервис максимально удобным и простым для любого человека,который не имеет отношения к букмейкингу

и создали партнерскую систему пассивного дохода для каждого человека желающего присоединится к нашей команде.

Каждому человеку мы предоставляем возможность поучавствовать в нашей партнерской системе.

Итак как это выглядит?

Вы регистрируетесь на нашем проекте,делаете депозит на 16 дней.Каждые два дня после прохождения боя лиги вы получате часть своего депозита и гарантированную прибыль в размере 5 процентов.

Через 16 дней со старта вы полностью возвращаете свой депозит и получаете 40% гарантированной прибыли.

Интересно?Нажимайте старт!

Ну а если у вас возникли вопросы,или вы хотите рассчитать свою выгоду,загляните в разделы F.A.Q. или в раздел партнеров.











Инвестиционные планы: Цитата: 40% ЗА 16 ДНЕЙ

СРОК 16 дней

Вклады : от $10

Начисление : каждые 48 часов (всего 8 начислений по %17.5)

Мгновенное снятие Полезно знать

Что такое Warbots.com

Цитата: Warbots.com Первый высокодоходный сервис позволяющий зарабатывать на ставках боев лиги FRA(Международной ассоциации роботов)





* Кнопка "Старт"





* При пополнение баланса открывается депозит





* C внутреннего баланса можно выводить средства, или открыть новый депозит



* Укажите платежные реквизиты



Что такое Warbots.com* отключение музыки - левый верхний угол* Кнопка "Старт"* При пополнение баланса открывается депозит* C внутреннего баланса можно выводить средства, или открыть новый депозит* Укажите платежные реквизиты







Партнёрская программа:

6% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня

1% — от суммы вклада каждого реферала 2-го уровня







Особенности проекта:

- Уникальный пилотный дизайн первоначальный, с дальнейшим изменением.

- Н-скрипт лицензия.

- Мин. вклад $10

- Вывод $0.5

- Сайт поддерживает язык: английский язык.

- Осторожно музыка.

- Курс биткойна рыночный.





Контакты:

Телеграмм: @WarBots





Выплаты:

Инстант

Цитата: моментальные после заказа Проект принимает: PerfectMoney, Bitcoin

Добавление новых платежных систем - в процессе развития.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ War Bots Zone

Мой вклад

Цитата: 11:56 14.06.17 Transfer 179135291 U8091914

WarBots -50.25 Sent Payment 50.00 USD to account U8091914. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 36, bespo6ta. Payment ID: 36 О Проекте:6% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня1% — от суммы вклада каждого реферала 2-го уровня- Уникальный пилотный дизайн первоначальный, с дальнейшим изменением.- Н-скрипт лицензия.- Мин. вклад $10- Вывод $0.5- Сайт поддерживает язык: английский язык.- Осторожно музыка.- Курс биткойна рыночный.Телеграмм: @WarBotsДобавление новых платежных систем - в процессе развития.

Реклама: BTCCLOCK: 3.84% в день. Начисления раз в 60 сек. Вывод в любой момент!

Мой Блог --- Там бонусы!- Мой канал в телеграмме, Там тоже Бонусы!! __________________ Последний раз редактировалось bespo6ta; Сегодня в 14:56 .