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ЕС выделит Украине 55 млн евро на реформу управления государственными финансами

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ЕС выделит Украине 55 млн евро на реформу управления государственными финансами

ЕС выделит Украине 55 млн евро на реформу управления государственными финансами.


Европейский Cоюз в течение нескольких месяцев может выделить Украине 55 млн евро на проведении реформы эффективного управления государственными финансами.

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции в Киеве.

Мингарелли отметил, что одной из целей Соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое полностью вступит в силу в сентябре 2017 года, является помощь Украине в улучшении госуправления. «В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управления госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в 55 млн евро. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами», – сказал он.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/404...a-gosfinansami
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