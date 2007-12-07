Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:05
#
1
Главный модератор
Имя:
Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,872
Благодарностей: 6,301
УГ: 1
награды
Счет MELAKAFX:3366850 (Share4You)
Название счета: MELAKAFX - 3366850 [Share4You]
Информация о счете: Дата создания счета: 11.01.2017
Валюта счета: USD
Максимальная просадка: 71%
131 USD Минимальный депозит для участия: 7 USD
Тип счета: Cent
Рекомендуемый депозит: 131 USD
Показатели сделок: Средние показатели:
Прибыльные сделки:
74.24% Сред. нед. прирост:
14.0% Максимальная прибыльная сделка: -
Максимальная убыточная сделка: -
Вознаграждение управляющего: 6$ за лот
Манименеджмент: уровень риска - очень высокий
Торговая стратегия:
EA MEDIUM RISK ( CHANGE FROM HIGH RISK BEFORE) EA system based on the smart strategy. Use filter to make consistant profit. Monthly target >25% with profit. Good for LONGTERM INVESTMENT.
Контактная информация: Связь через сайт: https://www.share4you.com/ru/master/3366850/Cent5/
Другие счета трейдера:
Вклад:
Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] :
93,04% Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] :
30,33% Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] :
45,72% Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] :
81,88% Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] :
140,28%
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 13:50