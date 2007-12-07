Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,285 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Счет MELAKAFX:3366850 (Share4You)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:05
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,872
Благодарностей: 6,301
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Счет MELAKAFX:3366850 (Share4You)
  1. Название счета: MELAKAFX - 3366850 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 11.01.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 71%
      131 USD
    • Минимальный депозит для участия: 7 USD
    • Тип счета: Cent
    • Рекомендуемый депозит: 131 USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Прибыльные сделки: 74.24%
      • Сред. нед. прирост: 14.0%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 6$ за лот

  5. Манименеджмент: уровень риска - очень высокий

  6. Торговая стратегия:
    EA MEDIUM RISK ( CHANGE FROM HIGH RISK BEFORE) EA system based on the smart strategy. Use filter to make consistant profit. Monthly target >25% with profit. Good for LONGTERM INVESTMENT.

  7. Контактная информация: Связь через сайт: https://www.share4you.com/ru/master/3366850/Cent5/

  8. Другие счета трейдера:

  9. Вклад:


    Результаты
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 93,04%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 30,33%
    • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 45,72%
    • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 81,88%
    • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 140,28%
__________________

Торгуй, копируя прибыль топовых трейдеров
Программа "До 10% на баланс счёта" от RoboForex
Клиенты Alpari UK дождались своих денег
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счет SuperGari:3432175 (Share4You) Aisller Системы копирования 2 Вчера 15:36
Счет TNT: 3335348 [Share4you] DED-OK Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 1 11.06.2017 12:48
COPY-счет: Yurkov 3117559 (Share4you) Yurkov Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 19 11.06.2017 12:45
Счет Correct:3422520 (Share4You) Aisller Системы копирования 0 11.06.2017 12:40
Счет Profit - $:3344943 (Share4You) Aisller Системы копирования 0 11.06.2017 12:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vladtrchkv
Лабиринт - labirint.ru (РФ:книги)
От vladtrchkv в разделе «Интернет-магазины»
Аватар TopInvestorClub
Магазин скриптов, шаблонов, всё для создания hyip
От TopInvestorClub в разделе «Архив»
Аватар OPLOTT
Томми Томпсон человек, обнаруживший самый крупный клад в истории США
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Кому можно верить в хайпах? А кому верить нельзя ни при каких обстоятельствах?
От veranika55 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар LagodaRu
FastCashProfit - Fastcashprofit.biz
От LagodaRu в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Artem Timoshin
golden-sky2012.net - golden-sky2012
От Artem Timoshin в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,285
Тем
474,030
Сообщений
11,742,244

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube