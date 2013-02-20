Украинский стартап привлек огромную сумму инвестиций на свое развитие

Украинский стартап "Агроярд" получил огромную сумму инвестиций на свое развитие.
Продуктом стартапа "Агроярд" является инновационная торговая онлайн площадка на которой фермеры в режиме аукциона имеют возможность приобретать, и реализовывать товар. Также пользователи данной площадки могут найти выгодные предложения по заказу услуг по посеву, обработке земли и уборке урожая. На площадке стартапа размещаются объявления от организаций занимающихся производством аграрной продукции и сопровождением всего аграрного бизнеса: от фермеров и производителей сельхозтехники, до трейдеров и крупных предприятий.
Стартап-компания из Днепра "Агроярд" победила в украинском национальном конкурсе IT-проектов в сфере электронной демократии, который уже второй раз проходит в рамках Программы EGAP, под названием Egap Challenge и получил 150.000 грн. на дальнейшее развитие.
Конкурс проходил на протяжении полугода и закончился на крупнейшем украинском IT-форуме iForum проходившем в международном выставочном центре 25.05.17. На форуме были выбраны из 375 участников наиболее перспективные 14 IT-проектов между которыми был распределен призовой фонд в 2.000.000 млн гривен.
Сооснователь и директор стартап-компании "Агроярд" Александр Степанов сказал, что важным является то, что компания разрабатывает маркетплейс при помощи которого каждый поставщик может создать свой онлайн-магазин на площадке "Агроярд" и в дальнейшем получить интеграцию в "Прозоро". В настоящее время партнерство с "Прозоро" в процессе получения нами доступа к тестовой среде после чего начнем разработку.
Онлайн-площадка "Агроярд" является первой, на которой два пользователя могут заключить между собой договор купли-продажи просто онлайн.
В компании "Агроярд" рассказывают, что сейчас появилась возможность быстро создать договоренность, которая будет иметь юридическую силу и затем уже в бумажных документах ссылаться на номер и дату электронного документа в графе "подстава" (в документах, используемых при передаче товарно-материальных ценностей, ТТН, счет-фактуре и прочих документах), а также подписывать электронными ключами.
По материалам: http://ubr.ua/market/startup-time/uk...zvitie-3845389