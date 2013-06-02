Биткойн потерял $300 за один час,

Биткойн теряет $300 за один час, по мере резкого падения и скачков цены
Цена Биткойна, возможно, впервые превысила отметку в $3000, но это не означает, что волатильность этого цифрового актива осталась позади.
Примерно в 10:00 UTC, вчера, цена Биткойна резко упала, более чем на $300, за несколько минут, от $2980 до дневного минимума $2650. Падение на более чем $300 произошло всего за несколько часов после того, как Биткойн поднялся до нового максимума в $3000, по индексу цен на Биткойн CoinDesk.
Но этот стремительный спад был недолгим, цены вернулись чуть ниже $2900, через полчаса, на BPI.
По мнению аналитиков, ранние признаки ценовой капитуляции могут предвещать то, что цена Биткойна слишком сильно расходится с фундаментальными показателями.
«Это всего лишь стандартные тех отклонения - мы сделали более высокий максимум на меньшем объеме и ослабевающей динамике», - сказал CoinDesk BTC VIX, организатор форума по продаже Биткойнов Whale Club. «Это может сигнализировать об ослаблении тенденции».
Действительно, спад совпал с закрытием длинных позиций в миллионах долларов на OKCoin, одной из основных Биткойн бирж, что, вероятно, усугубило снижение.
В целом, цена Биткойна растет, в последнее время.
Хотя и сегодняшнее снижение может насторожить инвесторов, Биткойн вырос более чем на $1000, за последние 30 дней, поскольку интерес инвесторов к криптовалютам продолжает расти в период значительного прироста этого актива.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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