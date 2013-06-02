Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,270 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткойн потерял $300 за один час,

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:15
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,770
Благодарностей: 1,422
УГ: 6
КП: 0.676
подарки
Биткойн потерял $300 за один час,
Биткойн теряет $300 за один час, по мере резкого падения и скачков цены
Цена Биткойна, возможно, впервые превысила отметку в $3000, но это не означает, что волатильность этого цифрового актива осталась позади.

Примерно в 10:00 UTC, вчера, цена Биткойна резко упала, более чем на $300, за несколько минут, от $2980 до дневного минимума $2650. Падение на более чем $300 произошло всего за несколько часов после того, как Биткойн поднялся до нового максимума в $3000, по индексу цен на Биткойн CoinDesk.

Но этот стремительный спад был недолгим, цены вернулись чуть ниже $2900, через полчаса, на BPI.

По мнению аналитиков, ранние признаки ценовой капитуляции могут предвещать то, что цена Биткойна слишком сильно расходится с фундаментальными показателями.

«Это всего лишь стандартные тех отклонения - мы сделали более высокий максимум на меньшем объеме и ослабевающей динамике», - сказал CoinDesk BTC VIX, организатор форума по продаже Биткойнов Whale Club. «Это может сигнализировать об ослаблении тенденции».

Действительно, спад совпал с закрытием длинных позиций в миллионах долларов на OKCoin, одной из основных Биткойн бирж, что, вероятно, усугубило снижение.

В целом, цена Биткойна растет, в последнее время.

Хотя и сегодняшнее снижение может насторожить инвесторов, Биткойн вырос более чем на $1000, за последние 30 дней, поскольку интерес инвесторов к криптовалютам продолжает расти в период значительного прироста этого актива.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пять основных биткойн-ботов в Телеграм: полная интеграция с Биткойн clipman77 Новости криптовалют 7 22.05.2017 02:54
Минус один: НБУ признал неплатежеспособным еще один банк Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 31 26.12.2016 13:48
Продан один из первых биткойн-кошельков MultiBit pilot10 Новости криптовалют 1 27.05.2016 18:44
Poker Heads Up SnG (Sit and Go) – одностоловый турнир «один на один» FTPPSFTP Покер 0 12.09.2015 17:45
Пародии какого участника передачи "один в один" вам больше всех понравились? luckyea Кино/Музыка 6 02.06.2013 20:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lonsdayl
Почему в 2016 году расходы на исследования Apple составили $ 10,39 млрд?
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар attos
umolk - Кащаев Алесандр - мошенник
От attos в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Vandemeer
Претензия к obmenov.com от vandemeer
От Vandemeer в разделе «Черный список обменников»
Аватар mark78
В США похищены данные миллионов платежных карт
От mark78 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Ratatara
Сотрудница Сбербанка присвоила деньги 82-летней клиентки
От Ratatara в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Система live ставок от antibookmaker2.ru
От Виталий Замятин в разделе «Системы и стратегии»
.     
Пользователей
413,270
Тем
474,009
Сообщений
11,741,874

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube