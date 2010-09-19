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AxonVR привлек $2 млн для уникальной тактильной технологии виртуальной реальности



Стартап AxonVR привлек новое венчурное финансирование и получил патент на свою уникальную тактильную технологию, которая позволяет пользователям перемещаться по виртуальным мирам и ощущать размер, форму, вес, текстуру и температуру виртуальных объектов.



Стартап AxonVR из Сиэтла привлек 2 миллиона долларов инвестиций от действующих инвесторов, которые также участвовали и в предыдущем $5,8 млн. раунде, завершившимся в декабре прошлого года. С учетом новых инвестиций общий объем полученного стартапом финансирования достиг 9 миллионов долларов.



Недавно данная компания получила 130-страничный патент на свою уникальную технологии, которую она разработала. Это первый зарегистрированный патент в большом портфеле ожидающих заявок от AxonVR.



”Данный патент является продуктом многолетних исследований и разработок в области тактильных технологий“, – заявил генеральный директор AxonVR Джейк Рубин. ”Он обеспечивает комплексную защиту новой микрожидкостной технологии, лежащей в основе платформы HaptX от AxonVR“.











Используя созданный компанией специальный «тактильный текстиль» совместно с оборудованием виртуальной реальности, пользователи могут более глубоко погружаться в виртуальную среду.



Платформа HaptX включает в себя: «HaptX Skin» – тактильный умный текстиль; «HaptX Skeleton» – легкий экзоскелет, который оказывает физическое воздействие на тело; и «HaptX SDK», позволяющий разработчикам создавать сенсорные экраны в своих приложениях.



”AxonVR позволяет создавать удивительные миры, в которых виртуальный опыт неотличим от реальной жизни“, – сообщил Рубин во время своего интервью.







”У меня был шанс протестировать прототип AxonVR в Сиэтле в декабре. Пока я надевал гарнитуру HTC Vive с сопровождающим ее контроллером, я засунул руку в машину и почувствовал тонкий, тактильный текстиль, состоящий из микрожидкостных приводов, которые оказывали на мою ладонь различное давление и создавали разную температуру“.



”С помощью контроллера я мог собирать виртуальные предметы, такие как бутылка от кетчупа, и перемещать их в моей виртуальной руке. Маленький олень покосился на мою руку, а затем поднялся и в это время я почувствовал, как его копыта касаются моей ладони. Затем я увидел жуткого паучка, который заставил меня вздрогнуть, когда он пробежался по моей коже“.







AxonVR фокусируется на трех потенциальных категориях для дальнейшего использования своей уникальной технологии: развлечения, дизайн и производство, а также обучение.



Родившийся в Сиэтле Рубин запустил AxonVR, когда ему было 21 год вместе с другим соучредителем Бобом Крокеттом. Среди инвесторов AxonVR присутствуют китайская компания NetEase, Dawn Patrol Ventures, компания Virtual Reality, инвестиционная группа Keeler, бывший исполнительный директор Twitter Дик Костоло, основатель Digital Kitchen Пол Маттеус, исполнительный вице-президент Walt Disney Imagineering Джон Снодди.



Сейчас в компании работает 26 сотрудников, размещенных в офисах в Сиэтле и Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния). AxonVR является одним из новых стартапов в сфере виртуальной реальности в регионе Сиэтла. Среди других можно отметить Envelop VR, Pluto VR, Pixvana, VRStudios, VREAL, Endeavour One и Nullspace VR. Это в дополнение к таким более крупным компаниям, как Microsoft, Valve, HTC и Oculus, которые также активно разрабатывают технологии виртуальной и дополненной реальности в данном регионе.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://www.geekwire.com/2017/axonvr...like-touch-vr/



https://text.ru/antiplagiat/5940e881a1af4 Стартап AxonVR привлек новое венчурное финансирование и получил патент на свою уникальную тактильную технологию, которая позволяет пользователям перемещаться по виртуальным мирам и ощущать размер, форму, вес, текстуру и температуру виртуальных объектов.Стартап AxonVR из Сиэтла привлек 2 миллиона долларов инвестиций от действующих инвесторов, которые также участвовали и в предыдущем $5,8 млн. раунде, завершившимся в декабре прошлого года. С учетом новых инвестиций общий объем полученного стартапом финансирования достиг 9 миллионов долларов.Недавно данная компания получила 130-страничный патент на свою уникальную технологии, которую она разработала. Это первый зарегистрированный патент в большом портфеле ожидающих заявок от AxonVR.”Данный патент является продуктом многолетних исследований и разработок в области тактильных технологий“, – заявил генеральный директор AxonVR Джейк Рубин. ”Он обеспечивает комплексную защиту новой микрожидкостной технологии, лежащей в основе платформы HaptX от AxonVR“.Используя созданный компанией специальный «тактильный текстиль» совместно с оборудованием виртуальной реальности, пользователи могут более глубоко погружаться в виртуальную среду.Платформа HaptX включает в себя: «HaptX Skin» – тактильный умный текстиль; «HaptX Skeleton» – легкий экзоскелет, который оказывает физическое воздействие на тело; и «HaptX SDK», позволяющий разработчикам создавать сенсорные экраны в своих приложениях.”AxonVR позволяет создавать удивительные миры, в которых виртуальный опыт неотличим от реальной жизни“, – сообщил Рубин во время своего интервью.”У меня был шанс протестировать прототип AxonVR в Сиэтле в декабре. Пока я надевал гарнитуру HTC Vive с сопровождающим ее контроллером, я засунул руку в машину и почувствовал тонкий, тактильный текстиль, состоящий из микрожидкостных приводов, которые оказывали на мою ладонь различное давление и создавали разную температуру“.”С помощью контроллера я мог собирать виртуальные предметы, такие как бутылка от кетчупа, и перемещать их в моей виртуальной руке. Маленький олень покосился на мою руку, а затем поднялся и в это время я почувствовал, как его копыта касаются моей ладони. Затем я увидел жуткого паучка, который заставил меня вздрогнуть, когда он пробежался по моей коже“.AxonVR фокусируется на трех потенциальных категориях для дальнейшего использования своей уникальной технологии: развлечения, дизайн и производство, а также обучение.Родившийся в Сиэтле Рубин запустил AxonVR, когда ему было 21 год вместе с другим соучредителем Бобом Крокеттом. Среди инвесторов AxonVR присутствуют китайская компания NetEase, Dawn Patrol Ventures, компания Virtual Reality, инвестиционная группа Keeler, бывший исполнительный директор Twitter Дик Костоло, основатель Digital Kitchen Пол Маттеус, исполнительный вице-президент Walt Disney Imagineering Джон Снодди.Сейчас в компании работает 26 сотрудников, размещенных в офисах в Сиэтле и Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния). AxonVR является одним из новых стартапов в сфере виртуальной реальности в регионе Сиэтла. Среди других можно отметить Envelop VR, Pluto VR, Pixvana, VRStudios, VREAL, Endeavour One и Nullspace VR. Это в дополнение к таким более крупным компаниям, как Microsoft, Valve, HTC и Oculus, которые также активно разрабатывают технологии виртуальной и дополненной реальности в данном регионе.