«Открытие» выкупит акции Qiwi на $690 млн

Российская частная финансовая группа акционерное общество «Открытие Холдинг» приобретет акции платежного сервиса Qiwi на $690.000.000.
Российская частная финансовая группа акционерное общество «Открытие Холдинг» готова приобрести ценные бумаги международного платёжного сервиса Qiwi на общую сумму 690.000.000 долларов.
Акционерное общество «Открытие Холдинг» намерено приобрести ценные бумаги платёжного сервиса Qiwi класса «B» или выпущенные на них сертификаты в соответствии с договором АДР, которые свободно торгуются на рынке.
«Открытие Холдинг» намерен купить 24.800.000 акций платёжного сервиса Qiwi по цене 28 долларов за штуку.
На торгах на американской бирже NASDAQ 09.06.17. акции платёжного сервиса Qiwi торговались по цене 23,5 доллара за штуку. А средняя цена за акцию Qiwi за последний год составила 14,91 доллара за штуку. Следовательно, цена, которую предложил «Открытие Холдинг», включает премию в 88%.
Акции платёжного сервиса Qiwi делятся на 2 класса. Ценным бумагам класса «А» принадлежат 10 голосов на 1 акцию, но они не могут быть проданы. Ценным бумагам класса «В» принадлежит один голос на 1 акцию, но эти ценные бумаги участвуют в торгах на американской бирже NASDAQ.
Акционерному обществу «Открытие Холдинг» принадлежит 3.900.000 акций платёжного сервиса Qiwi класса «B», что составляет 8,8% от общего числа ценных бумаг компании Qiwi и 2% от общего числа голосов. Для завершения сделки, ее обязаны принять держатели как минимум 20.300.000 ценных бумаг компании Qiwi. В таком случае у АО «Открытие Холдинг» будет 24.200.000 ценных бумаг компании Qiwi класса «B», что составляет 40% от общего числа акций Qiwi и 12% от общего числа голосов.
Если же сделка состоится с соблюдением всех предложенных условий, то АО «Открытие Холдинг» будет принадлежать 28.700.000 ценных бумаг компании Qiwi класса «B», что составляет 47% от общего числа ценных бумаг Qiwi и 14% от общего числа голосов.
Со слов генерального директора АО «Открытие Холдинг» Алексея Карахана, компания купит дополнительные акции платёжного сервиса Qiwi для дальнейшего инвестирования в финансово-технологический сектор и создания базиса для компаний группы в этом секторе.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/43067