Vita Mojo привлек £3.28 млн для персонализации ресторанных блюд

Лондонский "foodtech" стартап Vita Mojo привлек £3.28 млн финансирования на краудфандинговой платформе Crowdcube. Компания одержала поддержку 1 179 инвесторов и после того как компания привлекла средства, её оценка составила £23,1 млн.
Vita Mojo основанная в 2016 году, использует технологию, позволяющую клиентам разрабатывать собственные блюда и создавать индивидуальные, здоровые варианты питания.
С помощью приложения или веб-сайта компании, клиенты могут выбрать каждый ингредиент и настроить калории, макроэлементы и количества. Клиенты могут также вводить свой вес, высоту, диетические требования и цели фитнеса в приложение, в обмен на индивидуальные советы по питанию.
«Персонализация является беспроигрышной для потребителя и ресторана», - сказал соучредитель Ник Попович. «Это повышает удовлетворенность клиентов, поскольку каждый получает именно то, что хочет, и заставляет их возвращаться, чтобы попробовать новые комбинации».
«Время не может быть лучше, поскольку мы используем ряд ключевых тенденций: быстрый рост интерес к здоровой пищи и поколение "Y" требует большей персонализации. Стоимость рынка оценивается в £70 млрд и это только в Великобритании».
Двигаясь вперед, компания заявляет, что планирует связать настроенные варианты питания на основе результатов тестирования ДНК пользователей.
Попович добавил: «Партнерство Vita Mojo с DNAFit является первым - мы хотим, чтобы все наши клиенты имели как можно больше информации, чтобы они могли есть, чтобы достичь своих целей в фитнесе или просто жить более здоровой и счастливой жизнью».
Перевод специально для mmgp.ru