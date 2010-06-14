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НБУ следит за АО "Дельта Банк" хорошо

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НБУ следит за АО "Дельта Банк" хорошо
Суд в очередной раз подтвердил, что Национальный банк Украины осуществлял надлежащий надзор за выведенными с рынка неплатежеспособными банками.

Киевский апелляционный административный суд Украины 31 мая 2017 оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева от 22 марта 2017 года. Этим постановлением было оставлено без рассмотрения иск о признании противоправной и незаконной бездеятельность регулятора по отношению к АО "Дельта Банк".

Напомним, АО "Дельта Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных 2 марта 2015, а 2 октября 2015 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации данного банка.

Главной причиной отнесения АО "Дельта Банк" в категорию неплатежеспособных стало непринятие владельцем банка своевременных, эффективных и достаточных мер для улучшения финансового состояния банка и приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

По материалам НБУ.
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Метки
ао "дельта банк", дельта банк, нбу
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