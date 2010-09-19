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Стартап Snapsheet привлек $12 млн для интеллектуального виртуального оценщика

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Стартап Snapsheet привлек $12 млн для интеллектуального виртуального оценщика


Чикагский стартап Snapsheet привлек 12 миллионов долларов, чтобы упростить процедуру фиксации ущерба после автомобильных аварий. Компания разработала интеллектуальное мобильное приложение, которое изучает ущерб, нанесенный автомобилем, и служит виртуальным оценщиком.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Tola Capital. Данное финансирование поступило через несколько месяцев после предыдущего раунда, принесшего Snapsheet 20 миллионов долларов.

”Платформа виртуальных претензий Snapsheet значительно упрощает процесс обработки претензий для всех – перевозчика, клиента и ремонтной мастерской“, – комментирует Шейла Гулати, управляющий директор венчурного фонда Tola Capital.



Соучредитель стартапа Си Джей Пшибил сообщил, что у них появилось много возможностей для финансирования, потому что они изобрели новый востребованный продукт. Это не только экономит время для владельцев автомобилей, но также приносит пользу и страховым компаниям.

Snapsheet предлагает для страховых компаний отдельное мобильное приложение для самообслуживания, объяснил он. В то время как некоторые из компаний (например, Allstate), решили создать его сами, Snapheet сумел убедить 45 страховых фирм сотрудничать с ним.


Snapsheet зарабатывает деньги, взимая оплату за каждую предоставленную им оценку. Компания также нанимает бывших оценщиков для проверки некоторых фотографий, сделанных с помощью ее приложения.

Пшибил сообщил, что Snapsheet планирует использовать полученное финансирование для дальнейшего улучшения возможностей своей технологии глубокого машинного обучения. Кроме того, стартап будет активно расширяться на международном уровне.

”И хотя компания привлекла много венчурного капитала, она пока не планирует выходить на IPO. В настоящий момент пока рано думать о проведении IPO“, – отметил Пшибил.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/13/sn...-car-accident/

https://text.ru/antiplagiat/5940d0d9d13d8
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