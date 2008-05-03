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КУРС БИТКОЙНА УПАЛ ИЗ-ЗА УХОДА ИНВЕСТОРОВ В ЭФИР?

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Старый Сегодня, 10:11
#1
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КУРС БИТКОЙНА УПАЛ ИЗ-ЗА УХОДА ИНВЕСТОРОВ В ЭФИР?
Еще одна волатильная неделя выдалась для криптовалют. BTC краткосрочно побил предыдущий рекордный максимум только для того, чтобы развеять опасения по поводу потери биткойном лидирующей позиции в блокчейне.
Bitcoin в краткосрочном периоде побил предыдущий рекордный максимум в 2 848 $ на FXOpen, достигнув вчера нового максимума в 2 889 $. На некоторых других биржах, торгующих по паре BTC/USD, таких как Coinbase, к примеру, курс достиг отметки в 3 000 $ и вскоре упал вниз.

Причиной стремительной продажи стали вышеупомянутые страхи трейдеров. Опасения основаны на том, что BTC теряет свою топовую позицию в мире криптовалют. Вчера ближайший конкурент биткойна Эфир на короткий период времени получил 82% рыночной доли биткойна. Это вызвало некоторую панику среди трейдеров, что обусловило падение цен до минимальной отметки в 2 450 $, после чего BTC стал понемногу восстанавливаться. В настоящее время криптовалюта торгуется ближе к максимуму, минимум составляет 2 690 $ за биткойн.
Эфир пережил всплеск в этом году, вызванный спекуляцией и высоким спросом на ICO. Нерешенные проблемы масштабирования в биткойне продолжают влиять на цены, поскольку обе стороны дискуссии так и не приблизились к решению. Напомним, что Биткоин-сообщество давно уже разделилось на две группы: первая предлагает увеличивать лимит на блок (сейчас он всего 1 мегабайт), вторая предлагает повременить с реформами и ничего не делать. Комиссия биткойна в течение большей части прошлой недели составляла в среднем 4-5 $ за сделку. Для сравнения: комиссия для Эфира составляет в среднем 25-30 центов.
Технически пара BTC/USD все еще имеет тенденцию к восходящему ценовому движению, которая началась еще в апреле этого года. Чтобы положить этому конец, медведям придется пробить уровень поддержки в 2 400 $. Для нового нисходящего тренда по BTC необходим пробой 1 710 $. На долгосрочных еженедельных и ежемесячных таймфреймах тренд остается восходящим.


Источник: https://blog.fxopen.ru/kurs-bitkojna...torov-v-ether/
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Старый Сегодня, 10:28
#2
Форекс-блогер
 
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Re: КУРС БИТКОЙНА УПАЛ ИЗ-ЗА УХОДА ИНВЕСТОРОВ В ЭФИР?
Цитата:
КУРС БИТКОЙНА УПАЛ ИЗ-ЗА УХОДА ИНВЕСТОРОВ В ЭФИР?
Вначале было так, и было видно. Если эфир растет, биткоин падает. Но такая обратная корреляция продлилась не долго..

Так что сказать с уверенностью, что игроки биткоина перекладывают деньги в эфир - нельзя..
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