Protix для пищевых продуктов животным из белков насекомых привлек €45 млн инвестиций

Нидерландская компания Protix из Донгена является разработчиком белков насекомых и для этих целей привлекла €45 млн. инвестиций.
Инвесторами стали Aqua-Spark, Rabobank, BOM и другие частные инвесторы.
Компания намерена использовать привлеченные средства для массового производства белков насекомых.
Компания была основана в 2009 году Кееси Аартсом и Тариком Арсиволлой, двумя бывшими сотрудниками компании McKinsey. Protix разводит насекомых для кормов животных и предлагает насекомые, как альтернативу белка с низким уровнем воздействия, которые могут быть выращены на различных пищевых отходах.
Компания обслуживает комбикормовую промышленность, а также разработала приложения - продукты питания для потребителей. На сегодняшний день продукция компании используется в более чем 12 стран в кормовых продуктах, начиная от свиного корма и до выращивания домашней птицы в пищевых добавках для домашних животных.
Кроме всего остального компания разработала такие продукты: Protix Protein X, Protix Lipid X, Protix Flytilizer X и Protix Chitin X. Protix Protein X идеально подходит для применения кормов для домашних животных из-за своей свежести, высокой поедаемости, усвояемости, функциональных свойств и структурообразующих возможностей с использованием экструзионных технологий. Protix Lipid X идеально подходит для корма для скота, для домашних животных и новых альтернативных применений. Его уникальный состав жирных кислот делает ее отличной устойчивой альтернативой для кормов. Protix Flytilizer X – это органический улучшитель почвы, нового типа удобрения, который происходит от разведения насекомых. Flytilizer X естественно богатый минералами с высоким содержанием органических веществ и содержит хитин, который помогает восстановить естественный баланс в почве. Protix Chitin X это богатые порошки с различными уровнями чистоты в зависимости от способа обработки и требуемого применения.
Protix являемся пионером в области устойчивого производства пищевых продуктов для животных. Насекомые являются наиболее питательным источником природы для питательных веществ для почти всех животных. Protix разработала широкий спектр продукции для применения на различных рынках и в настоящее время производство компании в больших масштабах в Нидерландах.
Перевод специально для mmgp.ru