|
Автомобильные шины из одуванчиков
Немецкий концерн Continental представил долгосрочные планы по производству автомобильной резины из корней одуванчика.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщается, Continental получила одобрение проекта, поэтому следующим шагом станет приобретение участка площадью почти 30 000 м2 для строительства и обустройства завода.
"Мы инвестируем 35 млн евро в налаживание процесса изготовления резины из одуванчиков в промышленных масштабах, поскольку до сих пор осуществлялись лишь лабораторные исследования, и планируем перейти к производству этой резины тоннами", - заявил во время презентации проекта Буркхардт Келлер, председатель совета директоров Continental Reifen Deutschland.
Continental реализует проект в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии и прикладной экологии университета Мюнстера и экспертами по селекции растений. Отмечается, что выращивание урожая неподалеку от производственных мощностей позволит Continental существенно сократить маршруты транспортировки сырья и уменьшит зависимость компании от ежегодного урожая в субтропических регионах.
Долгосрочной целью проекта является использование экологически и экономически целесообразного материала для решения проблемы роста спроса на природный каучук и снижение зависимости производства шин от традиционных сырьевых материалов. Одуванчик же - неприхотливое растение с точки зрения условий выращивания, что открывает значительный потенциал для промышленного производства инновационной резины. Кроме того, инновация будет способствовать охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия планеты.
"Мы верим, что проект имеет большое будущее, а общественный интерес, который вызвала эта перспективная технология, и дальше расти. Мы намерены расширить площадь посевов одуванчиков с нынешних 15 до 800 гектаров", - сказал Андреас Toпп, руководитель отдела Continental.
За последние несколько лет концерн неоднократно получал международные призы и награды в области экономики и экологии.
Источник - epravda.com.ua