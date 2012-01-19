Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Прогнозы с проходом 70%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:04
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 14.06.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Прогнозы с проходом 70%
Здравствуйте.Предлагаю потестировать мои прогнозы.Бесплатные прогнозы будут выкладыватся здесь до 18.06.17.

добавлено через 55 минут
Скрины сдесь немогу разместить поэтому так:

http://savepic.ru/14375630.jpg

http://savepic.ru/14366414.jpg

http://savepic.ru/14357198.jpg

добавлено через 57 минут
ПРОГНОЗЫ НА 14.06.17.

Скрины сдесь немогу разместить поэтому так:

http://savepic.ru/14375630.jpg

http://savepic.ru/14366414.jpg

http://savepic.ru/14357198.jpg

добавлено через 59 минут
СТАВИМ ТОЛЬКО НА ИСХОДЫ.ТОЧНЫЙ СЧЕТ И ТОТАЛЫ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Последний раз редактировалось Анатолий161; Сегодня в 06:04. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий161 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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