[ICO] iDice - Первый мобильный блокчейн гэмблинг

ТОПИК НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ
Развитие игрового бизнеса в эпоху блокчейна
Изменения рынка азартных игр начались еще до эпохи блокчейна. Первой вехой революции игорного бизнеса стало появление интернета. Развитие всемирной паутины стимулировало появление целой индустрии цифрового гемблинга. Об этом свидетельствует появление сотен онлайн-казино. На сегодняшний день это рынок, оборот которого составляет десятки миллиардов долларов США. К тому же он имеет тенденцию к росту около 10% в год.
Дальнейшему развитию этого рынка препятствует законодательство ряда стран, таких, например, как США. Здесь в некоторых штатах запрещается делать ставки с банковских карт. Этим не могли ни воспользоваться операторы криптовалюты.
Некоторые особенности криптовалют позволяют сделать вывод, что в мире азартных игр у них есть определенная перспектива:
· транзакции проходят моментально;
· децентрализация позволяет получить доступ к азартным играм жителям тех стран, где они запрещены;
· транзакции полностью анонимны.
К одной из побед криптовалют мы можем отнести решение Британской игорной комиссии разрешить лицензиатам принимать биткоин – цифровые деньги, в качестве платежного средства. Использование криптовалют в качестве средства транзакций в игорном бизнесе стимулирует интерес инвесторов к этой отрасли.
Но вернемся к игре в кости.
игра в кости
Это быстрая игра. Уже в ближайшее время ею смогут насладиться владельцы ethereum. Сыграть в эту игру предлагает сервис Vdice.io .
Для того чтобы сделать ставку, ethereum придется обменять на специальные игровые токены. Чем раньше будет произведен обмен, тем больше токенов можно получить. Количество игровых токенов будет ограничена 96 млн. Следует отметить, что это первый подобный проект.
Разработчики заявляют, что благодаря тому, что все транзакции проходят на основе блокчейна еthereum, удастся обеспечить честность игры. Игровой процесс прост. Игрок делает ставку, минимальная 0,0036 ETH, после чего система выбирает случайное число. Если оно меньше чем и игрока, то участник выигрывает.
По мнению специалистов, появление игр на основе блокчейна – новый шаг в мире онлайн-гемблинга. Вместо сайтов, которые просто принимали деньги биткоин в качестве платежной единицы, появляются площадки, где все транзакции основаны на технологии блокчейн, гарантирующую прозрачность игровых процессов. Ведь не секрет, что именно отсутствие полной прозрачности и отпугивает многих игроков от онлайновых сервисов.
Мы уверенны, что в ближайшее время перед нашим взором должна пройти целая плеяда подобных проектов. С нетерпением ждем!