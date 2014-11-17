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AEye привлек $16 миллионов для развития роботизированного зрения

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AEye привлек $16 миллионов для развития роботизированного зрения

AEye Inc., находящаяся в Плезантоне (Калифорния, США) компания, занимающаяся вопросами роботизированного зрения, закрыла раунд финансирования в Серии А, получив 16 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов были такие компании, как Kleiner Perkins Caufield & Byers, Airbus Ventures, Intel Capital, Tyche Partners и другие.

Компания будет использовать полученные средства для коммерциализации своей роботизированной системы зрения.

Во главе с Луи Дассеном, выполняющим обязанности генерального директора, AEye была разработана усовершенствованная система зрения, которая сочетает в себе твердотельный LiDAR и компьютерное зрение с искусственным интеллектом и индивидуальным программным обеспечением, что позволит обеспечить новый уровень безопасности для операторов и пассажиров автономных или полуавтономных транспортных средств. С момента демонстрации своего твердотельного сканера LiDAR в 2013 году AEye является одной из первых компаний, которые достигли значительных успехов в области интеллектуального восприятия окружающей обстановки.

Технология, применяемая компанией, сканирует обстановку, фокусируясь на ее информационном наполнении (а не на данных) для повышения надежности. Обладая зрительной корой в дополнение к "глазам" транспортного средства, которая быстро обрабатывает информацию, AEye значительно повышает надежность. В то же время твердотельная система AEye, которая использует безопасный для сетчатки глаз лазер с длиной волны 1550 нм, уменьшает диапазон частот и повышает производительность, что позволяет четко управлять транспортным средством путем улучшения восприятия окружающей обстановки.

AEye в настоящее время проводит испытания своей технологии на ранней стадии вместе с крупными автомобильными компаниями, а поэтапный коммерческий выход на рынок запланирован на 2017 и 2018 годы.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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