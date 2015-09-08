Lucraco Investment LTD - lucraco.biz

Я не админ!
Start:
13/06/2017
Зарегистрируйтесь здесь
Около:
Lucraco Investment Ltd. является инвестиционной компанией, которая была основана коммерческими трейдерами с десятилетним опытом успешной деятельности на рынке Форекс, а также cryptocurrency exchange. С 2005 года наша команда разрабатывает собственные стратегии торговли и обмена валюты, используя все профессиональные знания, методы и навыки, которые позволяют нам генерировать стабильные денежные потоки с минимальным риском финансовых потерь. Эти правила разработаны экспертами в области мультивалютной торговли и фундаментального анализа рынка Forex, они идеально подходят для нашего бизнеса и постоянно совершенствуются.
В 2017 году мы решили выйти на международный рынок долгосрочных инвестиций и предложить уникальные условия сотрудничества для людей, которые предпочитают пассивный доход в Интернете и ищут надежных финансовых партнеров. Lucraco Investment Ltd. является полностью законной и официально зарегистрированной компанией, деятельность которой регулируется органами финансового контроля, находящимися под юрисдикцией Соединенного Королевства. Принимая условия сотрудничества, вы можете быть абсолютно уверены в получении гарантированной прибыли и полной отдачи от своих инвестиций. Мы предлагаем лучшие условия для размещения ваших депозитов и готовы предоставить качественное обслуживание всем желающим.
планы:
2,1% в день в течение 15 дней (Principal Back);
2,3% в день в течение 30 дней (главный назад);
3% в день в течение 45 дней (главный спина).
Реферальная комиссия:
8% - 2% -1%
Платежные процессоры:
Bitcoin, AdvCash, Payeer, PerfectMOney
Минимальный депозит:
$10
Особенности
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн
Наш депозит:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U14560842. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to LUCRACO INVESTMENT LTD User IncredibleEarnings.. Date: 23:04 13.06.17. Batch: 179097713.
Зарегистрируйтесь здесь