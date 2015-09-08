Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lucraco Investment LTD - lucraco.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:02
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,693
Благодарностей: 1,015
УГ: 20
КП: 0.007
Lucraco Investment LTD - lucraco.biz
Я не админ!

Start: 13/06/2017

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Около:

Lucraco Investment Ltd. является инвестиционной компанией, которая была основана коммерческими трейдерами с десятилетним опытом успешной деятельности на рынке Форекс, а также cryptocurrency exchange. С 2005 года наша команда разрабатывает собственные стратегии торговли и обмена валюты, используя все профессиональные знания, методы и навыки, которые позволяют нам генерировать стабильные денежные потоки с минимальным риском финансовых потерь. Эти правила разработаны экспертами в области мультивалютной торговли и фундаментального анализа рынка Forex, они идеально подходят для нашего бизнеса и постоянно совершенствуются.

В 2017 году мы решили выйти на международный рынок долгосрочных инвестиций и предложить уникальные условия сотрудничества для людей, которые предпочитают пассивный доход в Интернете и ищут надежных финансовых партнеров. Lucraco Investment Ltd. является полностью законной и официально зарегистрированной компанией, деятельность которой регулируется органами финансового контроля, находящимися под юрисдикцией Соединенного Королевства. Принимая условия сотрудничества, вы можете быть абсолютно уверены в получении гарантированной прибыли и полной отдачи от своих инвестиций. Мы предлагаем лучшие условия для размещения ваших депозитов и готовы предоставить качественное обслуживание всем желающим.


планы:
2,1% в день в течение 15 дней (Principal Back);
2,3% в день в течение 30 дней (главный назад);
3% в день в течение 45 дней (главный спина).


Реферальная комиссия:
8% - 2% -1%

Платежные процессоры:
Bitcoin, AdvCash, Payeer, PerfectMOney

Минимальный депозит:
$10

Особенности
Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн


Наш депозит:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U14560842. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to LUCRACO INVESTMENT LTD User IncredibleEarnings.. Date: 23:04 13.06.17. Batch: 179097713.

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Старый Сегодня, 02:36
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,784
Благодарностей: 3,863
УГ: 75
КП: 0.288
Re: Lucraco Investment LTD - lucraco.biz
Админ, ну как бы для таких планов проект твой весьма отстойно выглядит.
Впрочем подобные проекты расчитаны исключительно на залетных лохов и раз они до сих пор запускаются то думаю лохи все же находятся..
Но на этом форуме игры точно не будет, разве что моники будут отписываься...
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