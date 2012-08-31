Жители России бросились скупать видеокарты для майнинга

Наиболее популярные типы видеокарт, используемые для майнинга криптовалют, Geforce GTX 1060, 1070 и Radeon RX 480 и R9 580, практически пропали из российских магазинов.
Центробанк России заявляет о намерении разработать национальную виртуальную валюту, а президент Владимир Путин встречается с создателем Ethereum. На фоне криптовалютного ажиотажа россияне бросились скупать видеокарты для майнинга. Так, в российском онлайн-магазине «Юлмарт», одном из крупнейшем в стране, осталось в наличии во всех центрах исполнения заказов лишь не более десятка видеокарт GTX1070, при этом несколько десятков находятся в резерве — забронированы, но еще не выкуплены.
Наиболее выгодно было покупать видеокарты для майнинга через небольших дистрибьюторов и частников-спекулянтов, которые возили их под заказ из Китая. Но и у них видеокарты оказались почти все выкуплены: если две недели назад R9 580 8G можно было купить за 315 евро, то теперь она продается за 350 евро, и по таким ценам товар надо искать на складах и по знакомым спекулянтам. Майнеры свидетельствуют: похожая ситуация сложилась и в других странах постсоветского пространства, особенно в тех, где имеются низкие цены на электроэнергию — на Украине, в Белоруссии и Казахстане.
Спрос на видеокарты нарастает как лавина: на профильных форумах и чатах множатся объявления о желании купить майнинговое оборудование, а сами чаты ежеминутно фиксируют появление новых участников. По тому, какие вопросы они задают, становится понятно — в майнинг ринулись толпы любителей, которые недавно узнали о мире криптовалют.