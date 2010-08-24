GOLDMAN SACHS: биткоин будет падать в цене

Биткоин начал ошеломляющий рост в 2017 году. С начала года монета выросла примерно на 180%. Тем не менее прогноз руководителя Goldman Sachs по технической стратегии Шеба Джафари не выглядит таким перспективным.
«Рынок достаточно приблизился к достижению расширенной цели $ 2,618 за монету», - писал Джафари. Если сегодняшнее закрытие будет ниже $ 2,749 — трейдеры займут медвежью позицию. В понедельник биткоин достиг рекордного максимума в $ 3000 за монету, но не смог удержатся на этой отметке. В конце торговой сессии криптовалюта торговалась на уровне $ 2,599, что значительно ниже ключевого технического порога в $ 2,749. По словам Джафари, трейдеры должны уделять пристальное внимание цене, а если она опуститься ниже $2,475 — это нанесет еще больший ущерб общей картине. Все больше ежедневных и еженедельных осцилляторов отклоняются в отрицательное значение. Это говорит о том, что общая картина сигналов выглядит довольно тяжелой.
Джафари не один в своих размышлениях о краткосрочной высокой стоимости монеты. В четверг в твиттере миллиардер Марк Кубан написал: «Я думаю, что это пузырь. Я просто не знаю, когда и как он лопнет. Ведь когда все хвастаются тем, что легко зарабатывают деньги — это признак пузыря». Кубан не высказал свое мнение о том, насколько может упасть цена криптовалюты.
Как же будет себя вести биткоин? Джафари подвел итог, и рекомендует занять бычью позицию между $ 2,330 и не ниже $ 1,915 после того, как стоимость монеты преодолеет отметку в $ 3,134.
Перевод специально для mmgp.ru
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