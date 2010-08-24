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GOLDMAN SACHS: биткоин будет падать в цене

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Старый Сегодня, 01:06
#1
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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GOLDMAN SACHS: биткоин будет падать в цене
Биткоин начал ошеломляющий рост в 2017 году. С начала года монета выросла примерно на 180%. Тем не менее прогноз руководителя Goldman Sachs по технической стратегии Шеба Джафари не выглядит таким перспективным.

«Рынок достаточно приблизился к достижению расширенной цели $ 2,618 за монету», - писал Джафари. Если сегодняшнее закрытие будет ниже $ 2,749 — трейдеры займут медвежью позицию. В понедельник биткоин достиг рекордного максимума в $ 3000 за монету, но не смог удержатся на этой отметке. В конце торговой сессии криптовалюта торговалась на уровне $ 2,599, что значительно ниже ключевого технического порога в $ 2,749. По словам Джафари, трейдеры должны уделять пристальное внимание цене, а если она опуститься ниже $2,475 — это нанесет еще больший ущерб общей картине. Все больше ежедневных и еженедельных осцилляторов отклоняются в отрицательное значение. Это говорит о том, что общая картина сигналов выглядит довольно тяжелой.



Джафари не один в своих размышлениях о краткосрочной высокой стоимости монеты. В четверг в твиттере миллиардер Марк Кубан написал: «Я думаю, что это пузырь. Я просто не знаю, когда и как он лопнет. Ведь когда все хвастаются тем, что легко зарабатывают деньги — это признак пузыря». Кубан не высказал свое мнение о том, насколько может упасть цена криптовалюты.

Как же будет себя вести биткоин? Джафари подвел итог, и рекомендует занять бычью позицию между $ 2,330 и не ниже $ 1,915 после того, как стоимость монеты преодолеет отметку в $ 3,134.

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 01:09
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 804
Благодарностей: 146
УГ: 1
КП: 0.114
Re: GOLDMAN SACHS: биткоин будет падать в цене
Ну если такие лица вслух сказали о падении, то оно неминуемо. Биткоин уязвим к подобного рода заявлениям. Да и правда, видно, что пузырь. Ну не может так расти без причины, только вверх и вверх.

Сразу производится аналогия с "инвесторами в хайпы", так и с "трейдерами криптовалют".
Не каждый, кто купил продал трейдер. По обределению то сходится, но вот по факту это было сделано на тык. Профессиональные трейдеры же действуют не так наобум.
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