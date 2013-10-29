Регулирующие органы фондовых рынков Австралии и Гонконга подписали Финтех соглашение

Регуляторы двух самых активных рынков блокчейна в мире подписали новое соглашение.
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) официально подписали соглашение, согласно которому регуляторы будут совместно изучать как инновации в сфере финансов повлияют на экономику двух рынков.
Теперь ASIC и SFC смогут оказывать друг другу помощь, например, советовать партнеров, которые расскажут компаниям как преодолевать нормативные барьеры при создании продукта или организации проекта.
В документе сказано:
«Соглашение обеспечивает основу для обмена информацией между двумя регуляторами. Такая база позволит ASIC быть в курсе экономических, регулятивных и других соответствующих событий в Гонконге.В дальнейшем компания сможет использовать эту информацию для изменений регулирования в Австралии».
В соглашении нет никакой информации о том, как это сотрудничество повлияет на стартапы и тех, кто хочет создавать блокчейновские решения. Но принимая во внимание, проекты, которые вели эти две компании в прошлом, можно предположить, что соглашение будет неким стимулом для новаторов в каждом регионе.
В 2015 году Инновационный центр ASICоткрыл свои двери для стартапов из сферы развивающийся технологии, включая robo-advice, платежи и блокчейн. Кроме того, в феврале этого года и SFC присоединились к консорциуму R3, чтобы с помощью своего членства произвести испытания технологии.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность