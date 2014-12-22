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Смартфоны и другие портативные устройства научились заряжать с помощью льда и кипятка

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Смартфоны и другие портативные устройства научились заряжать с помощью льда и кипятка
По заверениям разработчиков зарядное устройство Snow Energy не использует электричество и его можно брать с собой в поход или на пляж. Оно работает в любом климате и заряжает смартфон с помощью кипятка и льда.

Об этом сообщает "Популярная механика".

"Устройство под названием Snow Energy может зарядить смартфон или любой другой гаджет в любом месте и в любом климате, особенно если у вас есть под рукой ведерко со льдом или снегом. Устройство выглядит как небольшая лампа. Оно использует термоэлектрический генератор, работающий от экстремальных температур. В верхнюю часть устройства нужно залить горячую воду, а нижнюю часть - поместить в холодную воду или, например, ведерко со льдом", - сообщили в научно-популярной публикации.

Верхняя часть лампы - это вакуумная колба, которая "хранит" горячую воду для нагрева тепловой трубы. Труба, в свою очередь, соединяется с модулем термоэлектрического генератора. Другой конец модуля представляет собой спиральный радиатор, содержащий перезаряжаемую батарею.

Залив воду в вакуумную колбу и прикрутив термоэлектрический генератор, пользователю остается только опустить радиатор во что-то холодное, например, ведерко со льдом. Таким образом, термоэлектрический генератор проводит электричество с помощью разницы температур между двумя частями устройства.

Также это устройство можно использовать как источник света.

Новинку разработали инженеры южнокорейской компании IDIM Design Laboratory. Создатели компактного зарядного устройства Snow Energy также стали лауреатами авторитетной премии по дизайну Red dot.







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