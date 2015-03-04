Обнародован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Первое место досталось Singapore Airlines.
Сервис защиты прав авиапассажиров AirHelp представил рейтинг лучших авиакомпаний мира в 2017 году.
Для определения лучших, эксперты основывались на статистике своевременного отправления рейсов за последний год, а также - количества удовлетворенных жалоб пассажиров и отзывов о комфорте перелета.
Наиболее пунктуальной и комфортной авиакомпанией оказалась Singapore Airlines, которая также отличается высококлассным сервисом. На втором месте расположилась итальянская Etihad Airways и замыкает тройку лидеров Qatar Airways, которая в прошлом году была абсолютным лидером.
Топ-10 лучших авиалиний мира:
1. Singapore Airlines, Сингапур
2. Etihad Airways, ОАЭ
3. Qatar Airways, Катар
4. Austrian Airlines, Австрия
5. Air Transat, Канада
6. Air Dolomiti, Италия
7. British Airways, Великобритания
8. Virgin Atlantic Airways, Великобритания
9. Aer Lingus, Ирландия
10. TUI, Нидерланды.
источник