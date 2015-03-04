Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,249 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обнародован рейтинг лучших авиакомпаний мира

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:40
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,942
Благодарностей: 643
УГ: 17
КП: 0.042
подарки
Обнародован рейтинг лучших авиакомпаний мира


Первое место досталось Singapore Airlines.

Сервис защиты прав авиапассажиров AirHelp представил рейтинг лучших авиакомпаний мира в 2017 году.

Для определения лучших, эксперты основывались на статистике своевременного отправления рейсов за последний год, а также - количества удовлетворенных жалоб пассажиров и отзывов о комфорте перелета.

Наиболее пунктуальной и комфортной авиакомпанией оказалась Singapore Airlines, которая также отличается высококлассным сервисом. На втором месте расположилась итальянская Etihad Airways и замыкает тройку лидеров Qatar Airways, которая в прошлом году была абсолютным лидером.

Топ-10 лучших авиалиний мира:

1. Singapore Airlines, Сингапур

2. Etihad Airways, ОАЭ

3. Qatar Airways, Катар

4. Austrian Airlines, Австрия

5. Air Transat, Канада

6. Air Dolomiti, Италия

7. British Airways, Великобритания

8. Virgin Atlantic Airways, Великобритания

9. Aer Lingus, Ирландия

10. TUI, Нидерланды.

источник
__________________
100% годовых на инвестициях
ttxz вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
7 лучших обувных магазинов мира nlobp Покупки в интернете 0 30.05.2017 21:24
10 украинских IT-компаний вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира Svetlya4ok Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2016 15:28
Аккаунты для постинга на лучших варез сайтах мира riko7 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 10 27.10.2015 23:21
Рейтинг лучших в мире денег Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 4 19.10.2015 14:32
10 лучших сайтов мира на Flash TwiSTeRs Новости технологий и интернета 3 03.06.2015 12:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
3D-Trade - 3d-trade.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
weapon-of-war.ru - Лучшее Орудие
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Юрий Юров
Likesrock, PostingBlues, Maya Group, landingjazz - Рефбек 15% от вклада
От Юрий Юров в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Что делать с пенсией в 2013 году?
От savgust в разделе «Доверительное управление»
Аватар Infolist
Lucky Game - зарабатывай знаниями!
От Infolist в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Toropito - Toropito.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,249
Тем
473,982
Сообщений
11,740,653

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube