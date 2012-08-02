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Apple сделала потенциально катастрофическую ставку на беспилотные автомобили Компания Apple разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта для беспилотного управления автомобилями. Но технологический гигант поздно вошел в игру, и компании придется вложить много денег, чтобы догнать лидеров отрасли. Если Apple не предоставит впечатляющий продукт, инвесторы могут наказать яблочного гиганта.





Благодаря откровениям Тима Кука издательству Bloomberg мы знаем, что Apple не работает над автомобилем, вместо этого компания создает беспилотную систему управления, основанную на искусственном интеллекте. На прошлом неделе Тим Кук сказал: «Мы фокусируемся на автономных системах — технология беспилотного вождения очень важная. Мы оцениваем ее как мать всех проектов ИИ».



Новость можно интерпретировать двумя способами. Первый вариант — Apple хочет быть одной из тех компаний, которая будет участвовать в революции транспортной отрасли, о которой в последнее время постоянно говорят в Кремниевой долине. Второй вариант — это поднятие белого флага. Если Apple погрузиться в сферу беспилотных и электрифицированных транспортных средств, техническому гиганту придется вкладывать большое количество денег, чтобы догнать лидеров отрасли. Инвесторы не оставят такую гонку без реакции, а будут постоянно отыгрываться на акциях Apple.



Вы оптимист или пессимист?



Тим Кук собирается обсудить попытки Apple в сфере транспорта, несмотря на отсутствие какого-либо значимого участия в этой сфере за исключением Apple CarPlay. Невозможно игнорировать тот факт, что производитель автомобилей Tesla в 2017 году наблюдал рост акций на 70%.



В отличие от Кука, у Стива Джобса всегда был простой план по удовлетворению спроса пользователей, будь то компьютеры или другие привлекательные устройства. Кук принял положение технократического инженерного футуризма, что говорит об интересах в транспортной сфере. Но компания не нацелена на массовые удары по улицам, вместо этого у Apple есть три вектора развития: беспилотные автомобили, электромобили и транспорт по вызову. Но в каждом из направлений у компании есть крупные конкуренты: Google, Tesla и Uber.



Странно, что Apple серьезно думает о разработке системы автопилота. Компания представляет собой дизайнерскую фирму, и должна делать красивые автомобили. А вместо этого планирует пойти через огонь и воду для разработки ИИ, чтобы построить беспилотную платформу. Да и то захочет покупать автомобили и платформу от компании, делающей технику? Вместо этого стоило бы сосредоточиться на Apple TV и доработать свое устройство, чтобы сделать его еще привлекательнее для клиентов.



Перевод специально для mmgp.ru



Уникальность: 100% Благодаря откровениям Тима Кука издательству Bloomberg мы знаем, что Apple не работает над автомобилем, вместо этого компания создает беспилотную систему управления, основанную на искусственном интеллекте. На прошлом неделе Тим Кук сказал: «Мы фокусируемся на автономных системах — технология беспилотного вождения очень важная. Мы оцениваем ее как мать всех проектов ИИ».Новость можно интерпретировать двумя способами. Первый вариант — Apple хочет быть одной из тех компаний, которая будет участвовать в революции транспортной отрасли, о которой в последнее время постоянно говорят в Кремниевой долине. Второй вариант — это поднятие белого флага. Если Apple погрузиться в сферу беспилотных и электрифицированных транспортных средств, техническому гиганту придется вкладывать большое количество денег, чтобы догнать лидеров отрасли. Инвесторы не оставят такую гонку без реакции, а будут постоянно отыгрываться на акциях Apple.Тим Кук собирается обсудить попытки Apple в сфере транспорта, несмотря на отсутствие какого-либо значимого участия в этой сфере за исключением Apple CarPlay. Невозможно игнорировать тот факт, что производитель автомобилей Tesla в 2017 году наблюдал рост акций на 70%.В отличие от Кука, у Стива Джобса всегда был простой план по удовлетворению спроса пользователей, будь то компьютеры или другие привлекательные устройства. Кук принял положение технократического инженерного футуризма, что говорит об интересах в транспортной сфере. Но компания не нацелена на массовые удары по улицам, вместо этого у Apple есть три вектора развития: беспилотные автомобили, электромобили и транспорт по вызову. Но в каждом из направлений у компании есть крупные конкуренты: Google, Tesla и Uber.Странно, что Apple серьезно думает о разработке системы автопилота. Компания представляет собой дизайнерскую фирму, и должна делать красивые автомобили. А вместо этого планирует пойти через огонь и воду для разработки ИИ, чтобы построить беспилотную платформу. Да и то захочет покупать автомобили и платформу от компании, делающей технику? Вместо этого стоило бы сосредоточиться на Apple TV и доработать свое устройство, чтобы сделать его еще привлекательнее для клиентов.

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