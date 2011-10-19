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Какие биржи выводят деньги в банк РФ с минимальной комиссией?
Всем привет! Подскажите, какие биржи в данный момент выводят деньги на банковский счёт с минимальной комиссией? BTC-E дорого.
Раньше выводил с биржи ANX на карту и снимал в банкоматах USD. Также с биржи Okcoin на банковский счёт с комиссией 0.1%, что меня очень устраивало. Сейчас запретили вывод китайским биржам, какие есть альтернативы? Нашёл биржу cex.io в чате написали, что выводить в банк можно, подал все документы на верефикацию, две недели уже прошло и тишина, отбило желание с ними работать.
Какие ещё есть биржи, пока что не могу найти подходящую!