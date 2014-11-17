Oath Craft Pizza привлек $7 миллионов для развития сети пиццерий

Oath Craft Pizza, находящаяся в Бостоне (Массачусетс, США) компания по производству пиццы, получила 7 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Раунд возглавила венчурная фирма Breakaway Ventures, а общая сумма инвестиций, полученных Oath Craft Pizza, составила на нынешний момент 16 миллионов долларов.
Основанная в ноябре 2015 года и возглавляемая Патриком Хеллстрандом, выполняющим обязанности генерального директора, Oath Craft Pizza представляет собой рестораны-пиццерии быстрого питания. Особенной чертой работы является запатентованная корочка для своей пиццы и особенная начинка. Также рестораны сети поддерживают местные общины, где они расположены, в проведении различных местных праздников и событий.
Компания намерена использовать полученные средства для расширения на Восточном побережье с открытием дополнительных площадок в 2017 году, включая свой первый ресторан за пределами Большого Бостона, который откроется в конце осени в Mosaic District - высококлассном торговом и ресторанном комплексе в округе Фэрфакс, штат Вирджиния.
Следующий ресторан Oath Craft Pizza в районе Большого Бостона откроется в конце этого лета и будет расположен в районе Центральной площади в Кембридже недалеко от кампуса Массачусетского технологического института (181 Massachusetts Avenue). Ресторан в районе Центральной площади будет шестой площадкой компании, дополнив четверку ресторанов в районе Большого Бостона и один в Нантакете.
Осенью этого года компания также откроет новый ресторан в районе Фенуэй в Бостоне (1350 Boylston).
Уникальность
Специально для mmgp.ru