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Индикатор для опционного анализа OLIMP

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Вчера, 23:58
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 6
Поблагодарили: 2 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Индикатор для опционного анализа OLIMP
Индикатор опционных уровней OLIMP способен в автоматическом режиме наносить данные по опционному рынку на график терминала MT4.

Теперь нет необходимости скачивать бюллетни Чикагской товарной биржи и вручную выстраивать все уровни. Индикатор автоматически, ежедневно скачивает, обрабатывает бюллетень и наносит данные на график.

С помощью данного инструмента есть возможность просматривать данные по месячным и недельным опционам.

Отображение уровней и данных по определенному страйку (цене) происходит на премии за риск. Отображаются следующие данные:
1. страйк (цена), к которому относится отображенная премия
2. размер премии за риск.
3. дельта
4. открытый интерес
5. изменение открытого интереса

На текущий момент индикатор ОЛИМП способен в автоматическом режиме наносить опционные уровни по следующим финансовым инструментам:
EURUSD
USDCHF
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
AUDUSD

Все уровни отображаются с учетом значений Forward Point, т.е. полностью адаптированы под рынок Форекс.

Предлагаем воспользоваться индикатором и оценить его возможности.
Более подробная инструкция по настройке и возможностям индикатора в видео по
.

Желаем всем трейдерам успешной торговли и вагон положительных сделок.

Если возникнут какие-то вопросы, пишите, по возможности будем отвечать.
victarius на форуме  
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опционы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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