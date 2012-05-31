Индикатор для опционного анализа OLIMP

Индикатор опционных уровней OLIMP
способен в автоматическом режиме наносить данные по опционному рынку на график терминала MT4.
Теперь нет необходимости скачивать бюллетни Чикагской товарной биржи и вручную выстраивать все уровни. Индикатор автоматически, ежедневно скачивает, обрабатывает бюллетень и наносит данные на график.
С помощью данного инструмента есть возможность просматривать данные по месячным и недельным опционам.
Отображение уровней и данных по определенному страйку (цене) происходит на премии за риск. Отображаются следующие данные:
1. страйк (цена), к которому относится отображенная премия
2. размер премии за риск.
3. дельта
4. открытый интерес
5. изменение открытого интереса
На текущий момент индикатор ОЛИМП способен в автоматическом режиме наносить опционные уровни по следующим финансовым инструментам:
EURUSD
USDCHF
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
AUDUSD
Все уровни отображаются с учетом значений Forward Point, т.е. полностью адаптированы под рынок Форекс.
Предлагаем воспользоваться индикатором и оценить его возможности.
Более подробная инструкция по настройке и возможностям индикатора в видео по
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Желаем всем трейдерам успешной торговли и вагон положительных сделок.
Если возникнут какие-то вопросы, пишите, по возможности будем отвечать.