ООН задействовала блокчейн Ethereum для помощи сирийским беженцам

Входящая в структуру ООН Всемирная продовольственная программа (WFP) задействовала блокчейн Ethereum для реализации программы адресной гуманитарной помощи 10 тысячам сирийских беженцев.
В рамках программы криптографически уникальные купоны были распределены среди 10 000 беженцев из Сирии. Получатели помощи смогут потратить купоны на покупку продовольствия в специализированных магазинах.
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“Все средства, полученные беженцами в рамках Всемирной продовольственной программы, будут израсходованы исключительно на покупку продуктов питания, таких как оливковое масло, макаронные изделия и чечевица”, —
отметила менеджер программы WFP Александра Алден.
Платформа разработана компанией Parity Technologies, возглавляемой сооснователем Ethereum Гэвином Вудом. Также в создании платформы участвовал блокчейн-стартап Datarella, специализирующийся на решениях в области Big Data.
В настоящее время WFP занимается процессом сбора детализированной аналитической информации об использовании криптографических купонов в рамках гуманитарной программы.