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В Киеве разоблачили преступную группу из экс-сотрудников ПриватБанка

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Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
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В Киеве разоблачили преступную группу из экс-сотрудников ПриватБанка
Участники группы мошеннически завладели банковскими средствами



Во вторник, 13 июня, правоохранители разоблачили преступную группу из бывших работников ОАО КБ "ПриватБанк", которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств – снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах.

В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.

В настоящее время установлено 200 тыс. гривен убытков, причиненных банковскому учреждению.

Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличных.

На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий задержаны трое участников группировки. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению этого преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.

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Метки
банковские карты, приватбанк, прокуратура, расследование, терминалы
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